Centrul pentru Situaţii de Urgenţă din Capitală este funcţional

La vizita de lucru au luat parte primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, împreună cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, managerul general al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, Alis Grasu dar şi alţi oficiali din domeniul urgenţelor.

„Aş dori să sublinez faptul că iniţial, acest Centru a fost proiectat pentru a funcţiona numai în situaţii de urgenţă, adică de cel mult câteva ori pe an. Având în vedere că este dotat cu echipamente IT şi de comunicaţii de ultima generaţie, am luat decizia, împreună cu instituţiile şi serviciile implicate în procesul de gestionare a situaţiilor de urgentă din Bucureşti şi Ilfov, că acest obiectiv să devină un centru unic de comandă, care să funcţioneze 24h/24, şi în situaţii de rutină. Pentru această măsură, am răspuns prompt solicitărilor venite din partea agenţiilor şi am făcut toate reconfigurarile necesare, am suplimentat dotările, astfel încât activitatea acestora să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii”, a explicat primarul general Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, încă din data de 11 iunie, ISU Bucureşti-Ilfov şi SMURD şi-au mutat aici dispeceratele, iar în cel mai scurt timp va fi relocat şi dispeceratul Serviciului de Ambulanţă. Centrul va beneficia de asemenea şi de câte un dispecer de la Poliţia Română, Poliţia Locală şi Jandarmerie.

La rândul sau, Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a dat asigurări că va întreprinde toate măsurile necesare astfel încât Serviciul de Ambulanţă să se poată mută în noul Centru cât mai curând, iar secretarul de stat, dr. Raed Arafat, a declarat că prin mutarea dispeceratelor în acest sediu, activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă a fost optimizată şi că tot aici va funcţiona şi Centrul de perfecţionare a dispecerilor pentru jumătate din România.

În perioada 11-18 iunie s-au preluat 5220 de apeluri de urgenţă, cu o medie de 746 de apeluri pe zi.