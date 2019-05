Cel mai mare eveniment european dedicat proiectării clădirilor viitorului, Congresul Mondial Clima 2019, debutează duminica aceasta la Bucureşti

CLIMA 2019 reuneşte, timp de patru zile la Bucureşti, peste 1000 de participanţi din peste 40 de ţări, aducând laolaltă expertiza ingineriei şi pe cea a industriei din sectoarele construcţiilor, din perspectiva mai largă a mediului construit, în cadrul a peste 70 de sesiuni de prezentări, workshop-uri, cursuri şi concursuri studenţeşti.

„Consum energetic aproape de zero”, „aplicaţii ale inteligenţei artificiale în construcţii şi instalaţii”, „clădiri sustenabile şi cu eficienţă energetică maximă”, „de la clădiri smart şi sustenabile la oraşe smart şi sustenabile” – acestea sunt doar o parte dintre subiectele sesiunilor din cadrul Congresului global CLIMA 2019 care vin să ateste faptul că evenimentul, deşi dedicat specialiştilor, include teme care se referă la subiectele „fierbinţi” ale prezentului, precum sănătatea publică sau atenuarea schimbărilor climatice.

Ziua de deschidere a evenimentului, duminică, 26 mai, include o prezentare susţinută de arhitecta de origine română Cătălina Turcu, stabilită în prezent în Marea Britanie, precum şi inaugurarea expoziţiei în care companiile din domeniu ​îşi prezintă​ ​​produsele lor emblematice, o excelentă ocazie de a schimba cunoştinţe şi idei inovatoare într-un cadru profesionist şi specializat​.

Celelalte trei zile de congres, de luni, 27 mai, şi până miercuri, 29 mai, includ un program complex de sesiuni de prezentări şi dezbateri, workshop-uri şi cursuri de specialitate, care se vor desfăşura în mai multe săli ale Bibliotecii Naţionale a României.

Ziua de luni, 27 mai, va cuprinde zece sesiuni desfăşurate în paralel, precum şi un curs de specialitate dedicat atât studenţilor, cât şi profesioniştilor interesaţi, intitulat „nZEB (nearly-zero-energy-building) design: approach, principles and best practices”, organizat sub egida Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Ingineri de Instalaţii (REHVA). Cursul este predat de o echipă internaţională care îi reuneşte pe: Stefano Paolo Corgnati (Universitatea Politehnică din Torino, preşedinte REHVA), Cristina Becchio (Institutul Italian de Tehnologie) şi Cătălin Ioan Lungu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti).

Tema acestui curs are o importanţă deosebită datorită faptului că, începând cu anul 2021, toate clădirile noi construite în Uniunea Europeană vor trebui să fie clădiri cu consum energetic apropiat de zero sau „nearly-zero-energy-buildings”, conform Directivei pentru performanţa energetică a clădirilor, 2010/31/EU în versiunea iniţială, revizuită prin 2018/844/EU.

Printre temele generale ale primei zile a congresului CLIMA 2019 se numără: diferenţe între performanţele energetice estimate şi cele reale ale clădirilor / strategii de eficienţă, modele de simulare şi de predicţie pentru încălzire, ventilare, climatizare / aplicaţii ale big data şi ale inteligenţei artificiale (machine learning) în construcţii şi instalaţii / clădiri sustenabile şi cu eficienţă energetică maximă.

Marţi, 28 mai, seria evenimentelor de specialitate va continua în cadrul congresului CLIMA 2019 cu noi teme, precum: criterii de mediu, confort, siguranţă şi sănătate / confortul mediului interior şi productivitatea / studii de caz pe clădiri cu eficienţă energetică maximă / interacţiunea utilizatorilor cu sistemele / sisteme care folosesc energii regenerabile / de la clădiri smart şi sustenabile la oraşe smart şi sustenabile.

De asemenea, ziua de 28 mai va cuprinde şi un al doilea curs organizat de REHVA: „How to design hybridGEOTABS buildings’ components” – cum să proiectezi sisteme hibride care folosesc pompe de căldură GEO termale în combinatie cu sisteme de construcţie cu activare termică, Thermally Activated Building Systems, şi sisteme secundare de răcire şi încălzire în clădiri.

Ultima zi a congresului CLIMA 2019, miercuri, 29 mai, va avea, în plus faţă de unele din temele largi ale primelor două zile, şi câteva specifice: soluţii informatice pentru automatizarea sistemelor din clădiri / soluţii de filtrare, curăţare a aerului / renovarea clădirilor existente pentru eficienţa energetică.

Şi tinerii cercetători îşi găsesc loc în programul congresului: organizatorii au pregătit două concursuri dedicate studenţilor (unul la nivel european, celălalt, la nivel mondial, pentru a le evidenţia preocupările ştiinţifice şi a le face cunoscute talentele tehnice.

Care sunt temele care vor fi abordate în cadrul CLIMA 2019

Lista participanţilor la CLIMA 2019 reuneşte nume de primă mărime ale scenei ştiinţifice internaţionale, între care şi doi specialişti de origine română care au cunoscut succesul în plan internaţional:

• Conferenţiar Cătălina Turcu – profesor asociat al The Bartlett, University College London: „Sustainable Urbanization and Energy System Integration” (26 mai, ora 17.30)

• Profesorul Shin-ichi Tanabe, Departmentul de Architectură al Waseda University (Japonia): „Importance of Environment, Social and Governance (ESG) in Building Industries -Toward Zero Energy Building with High Indoor Environment Quality” (27 mai, ora 08.50)

• Profesorul Francis Allard, Université de la Rochelle (Franţa): „Assessing Urban Heat Islands: stakes and recent advances in design solutions and technology” (27 mai, ora 14.00)

• Mika Hattunen, Preşedintele Grupului HALTON (Finlanda): „From Wellbeing Indoors to Built Environment Facing Climate Change – and beyond” (27 mai, ora 14.50)

• Dr. Hui Zhang, cercetător la Berkeley University (Statele Unite ale Americii): „Going for Maximum Efficiency in Thermal Comfort” (28 mai, ora 08.50)

• Werner Lutsch, Preşedintele EURO HEAT AND POWER (Germania): „District Heating and CHP – Clean Energy for all Europeans” (28 mai, ora 14.00)

• Profesorul Bjarne W. Olesen, DTU Department of Civil Engineering (Danemarca): „International Standards for Indoor Environmental Quality: Similarities and Differences” (28 mai, ora 14.50)

• Profesorul William Bahnfleth, Penn State University (Statele Unite ale Americii): „Current Status and Future Prospects of Optical Radiation for Infection Control” (29 mai, ora 08.30)

• Conferenţiar Ovidiu Noran – cercetător în cadrul Griffith University Australia: „Effective Energy Transition: An Adaptive Architecture View for Sustainable Long-term Management” (29 mai, ora 09.20)

Pentru organizarea celei de a XIII-a ediţii a congresului mondial CLIMA (2019), România a concurat cu mai multe state europene, ajungând în final să câştige şi să aducă acest eveniment de marcă la Bucureşti.

Ediţia de la Bucureşti, desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi sub Înaltul Patronaj al Academiei Române, are drept temă „Mediul construit în faţa provocărilor aduse de schimbările climatice” („Built Environment Facing Climate Change”).

La eveniment, iau parte mai bine de 1000 de participanţi din peste 40 de ţări şi 6 continente, în cadrul a peste 70 de sesiuni de prezentări, concursuri studenţeşti, cursuri, workshop-uri. O amplă expoziţie completează programul celor 4 zile de Congres de la Biblioteca Naţională a României.

Programul complet al evenimentului se găseşte aici.

