Ministrul Sănătăţii: Am văzut anchete epidemiologice terminate la jumătate. Nu mă încălzeşte cu nimic că sunt stocuri de medicamente, dar nu acolo unde trebuie

Tătaru a mai spus că nu îl încălzeşte cu nimic să vadă că sunt stocuri de medicamente, dacă acestea nu sunt acolo unde trebuie şi crede că trebuie schimbat managementul locale al unităţilor sanitare. Acesta a declarat că doreşte ca testarea persoanele suspectate de Covid-19 să fie făcută conforma anchtetelor epidemiologice, iar acestea să fie corecte şi ample.Voi accentua mai mult pe acele protocoale care trebuie respectate la nivel local, se vor face iar instruiri, echipamente de protecţie, aparatură care trebuie la nivel local, începând cu spitalele de fază 1, fază 2 şi apoi fază 3, o recăpătare a încrederii personalului medical în el însuşi, o testare care trebuie făcută conform anchetelor epidemiologice dacă aceste anchete epidemiologice vor fi corecte şi ample. Din ce am putut observa, am văzut anchete terminate la jumătate sau incomplete care nu urmăresc cazurile în sine, nu urmăresc contacţii în sine şi care se pierd la un moment dat”, a spus ministrul Sănătăţii.El a menţionat că trebuie schimbat managementul local al unităţilor sanitare. „Un management local al unităţilor sanitare care trebuie schimbat şi adaptat în relaţia cu personalul medical, nu mă încălzeşte cu nimic să văd că sunt stocuri de medicamente, dar nu sunt acolo unde trebuie. Trebuie reaşezată ca primă linie UPU, ATI, Boli Infecţioase, iar apoi celelalte secţii. Colaborarea cu ministerul de Interne pentru aceste dotări este completă, DSP-urile vor lua în acest sens şi măsuri vizavi de medicii de familie, am solicitat să aibă legătură şi cu tot ce înseamnă medicii stomatologi, am solicitat ca şi în colaborare cu Instituţia Prefectului, mă refer la Suceava, să avem şi acele dotări pentru staţiile de ambulanţă, pentru SMURD şi pentru UPU, dar priorităţile vor fi aprovizionarea cu materiale sanitare, aprovizionarea cu echipamente de protecţie şi medicamente a spitalelor care sunt de suport Covid în toate judeţele, precum şi testările confiorm anchetelor epidemilorce şi pentru personalul medical aflat în prima linie”, a explicat Nelu Tătaru.El a menţionat că orice persoană care vine la spital cu o infecţie respiratorie şi are test negativ la gripă, va fi testată şi pentru coronavirus.Întrebat ce modificări vor fi atunci când în România vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate, Nelu Tătaru a răspuns: “Aceste scenarii erau făcute şi ca proceduri şi ca protocoale de mult. Vom regândi, ca cei care sunt cu simptomatologie uşoară şi medie să fie trataţi acasă, sub supraveghere medicală, în mare parte şi de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale cu această simptomatologie uşoară, vor merge chiar în spitale şi vor îngriji bolnavii”.