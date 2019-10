Ce obstacole au întâmpinat româncele care au înfiinţat Diaspora TV în Elveţia: de la afirmaţii rasiste la finanţări de la partide

Ajunsă în Ţara Cantoanelor, Camelia a reuşit să pună în funcţiune Diaspora – Tv Switzerland. Românca a povestit pentru „Adevărul” ce a inspirat-o în punerea în practică a acestui proiect: „M-am înscris ca membru activ într-o asociaţie de români pe care i-am reprezentat în societatea civilă din Elveţia, care erau organizaţi într-o platformă sub tutela Ministerului de Afaceri Externe Elveţian. De aici a pornit ideea unei organizaţii care să informeze imigranţii de toate naţionalităţile ca o singură voce. Persoana desemnată să pună bazele acestei idei mi-a solicitat ajutorul pe partea administrativă. Aşa s-au pus bazele Diasporei TV Elveţia”.

După primele câteva emisiuni, Camelia a început să facă o campanie masivă de căutare de amatori care să facă parte din echipa Diaspora TV. Directorul D-TV era deja cunoscut în societatea civilă din Elveţia având o importantă experienţă privind proiectele de integrare şi mass-media, fiind deja patronul unui mic post de televiziune pentru comunitatea africană din Elveţia. Astfel, toate nevoile tehnice erau acoperite, rămanea doar ca cei interesaţi să se unească. „După comunitatea africană şi cea română- reprezentată prin mine, a sosit curând cea albaneză – una dintre cele mai importante comunităţi de imigranţi din Elveţia, urmată de cea spaniolă şi aşa una câte una, astăzi avem 9 limbi şi alte 5 cereri de a integra alte noi limbi. Diaspora TV astăzi emite în engleză, franceză, spaniolă, albaneză, română, tigrinya-limba vorbită în Eritrea şi Etiopia, kurda, persană şi arabă”, a declarat Camelia (foto jos).

În momentul de faţă, Diaspora-TV este un punct de referinţă pentru toate instituţiile din Elveţia care îşi doresc ca informaţiile pentru comunităţile de imigranţi să ajungă la cei în cauză.

„Noi românii nu suntem un popor care ne dezicem total de identitatea noastră naţională şi ne dorim să stăm în contact cu semenii noştri, de aici ideea ştirilor de natură comunitară pe care le avem în cadrul jurnalelor noastre. Petreceri, evenimente literare sau artistice, întâlniri de natură politică, totul este adus într-o manieră cât mai obiectivă în atenţia telespectatorilor noştri”.

Camelia ne-a vorbit şi despre dificultăţile pe care le-a întâmpinat: „De la mândrii şi obiective personale care nu s-au aliniat cu ideile noastre până la afirmaţii xenofobe şi rasiste datorită complexităţii de a pune sub aceeaşi umbrelă comunităţi din lumi diferite. De asemenea, referitor la programul românesc, am fost acuzaţi că am fi finanţaţi de anumite partide politice din România. Acest lucru mă face să zâmbesc mereu”.

Însă cea mai mare dificultate întâmpinată a fost creşterea proiectului pe parte financiară, acesta fiind finanţat privat. D-TV îşi doreşte să obţină subvenţii de la statul elveţian, iar Camelia a mărturisit că sunt pe drumul cel bun. „Dorim ca pe viitor să ne extindem încorporând mai multe limbi şi, în acelaşi timp, făcând o grilă de programe mai diversă şi cu o frecvenţă mai mare, lucru care ne-ar ajuta să ajungem în casele telespectatorilor la televizor şi nu numai prin reţelele de socializare cum ajungem astăzi”.

În urmă cu trei ani, echipa Diaspora-TV pe secţiunea română s-a mărit. A intrat în joc şi Cristina Gheiceanu (foto jos), fostă prezentatoare de ştiri a postului Pro TV din Republica Moldova. „Când am plecat de acolo nu m-am gândit ca voi mai ajunge vreodată să lucrez în televiziune, dar se pare că viaţa are planurile ei pentru noi”.

„Am ajuns în această echipă dintr-o întâmplare! Fac parte dintr-un grup online de mămici, vorbitoare de română, dar stabilite aici, în Elveţia! Acolo m-a observat Camelia şi aşa a început totul!”, a povestit Cristina.

Moldoveanca a mărturisit că simte că are o responsabilitate foarte mare făcând parte din acest proiect, iar faptul că românii au primit Diaspora-TV „în casele lor” spune că îi responsabilizează şi mai mult. „E frumos ca în jurul acestui canal se formează o comunitate!”