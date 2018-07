Ce măsuri ia statul după moartea tânărului Călin Farcaş

Moartea tânărului Călin Farcaş, care avea nevoie de un transplant de plămâni dar a murit la doar 29 de ani aşteptând să primească organul care să-l ajute să trăiască, nu a rămas fără urmări şi a grăbit reforma anunţată de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, încă de la instalarea sa în funcţie. L-a demis pe şeful Agenţiei Naţionale de Transplant, chirurgul Radu Deac, înlocuindu-l cu medicul Anca Mureşan de la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie din Cluj-Napoca.

Doctoriţa s-a remarcat în urmă cu câteva luni, când şi-a publicat fluturaşul de salariu pe pagina sa de socializare, stârnind dezbateri aprinse în lumea medicală şi nu numai, după ce a spus că, deşi nu este o simpatizantă a partidului aflat la guvernare, aceştia au făcut paşi înainte în ceea ce priveşte majorarea salarială promisă cadrelor medicale.

De acum înainte, Anca Mureşan e cea care va ocupa funcţia de director executiv al ANT, din această poziţie fiind nevoită să restructureze domeniul transplantului din România, astfel încât tragedii precum cea prin care a trecut Călin Farcaş să nu se mai întâmple. Ea va fi secondată de doctorul Andrei Leşan, medic pneumolog la Clinica de Pneumologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca, acesta urmând să ocupe funcţia de director adjunct în ANT, au arătat surse medicale pentru „Adevărul”.

LEGEA TRANSPLANTULUI, PREGĂTITĂ DE MEDICI TINERI

„Am declarat în urmă cu câteva săptămâni că doresc restructurarea Agenţiei Naţionale de Transplant. Am numit un nou director executiv, am propus un director adjunct. Am considerat că e nevoie de o echipă nouă în beneficiul pacienţilor a căror viaţă depinde de transplant. Mă aştept să fie schimbări în Consiliul Ştiinţific”, a declarat ministrul Sorina Pintea, adăugând că noua şefă a ANT e o bună cunoscătoare a sistemului sanitar, fiind medic primar din 2013.

Noile numiri au stârnit însă curiozitatea şi nemulţumirea celor care s-au implicat până acum în domeniul transplantului. Mai cu seamă pentru că Ministerul Sănătăţii pregăteşte o lege a transplantului la care aceştia nu au fost invitaţi să-şi aducă contribuţia. Surse oficiale au explicat, pentru „Adevărul”, că grupul de lucru care pregăteşte legea transplantului este format doar din medici tineri. „Grupul există de câteva luni, e un domeniu sensibil şi se lucrează la această lege. E un grup de lucru desemnat personal de ministrul Sorina Pintea”, au explicat surse citate.

Pe de altă parte, deşi admit că este nevoie de o restructurare a întregului sistem de transplant de la noi din ţară, cei care lucrează acum în prelevarea şi transplantarea de organe afirmă că, de departe, cea mai mare problemă cu care se confruntă România e numărul foarte mic de donatori, fiind identificaţi doar 26 de la începutul anului şi până în luna iulie 2018.

COLABORARE CU UNGARIA ÎN DOMENIUL TRANSPLANTULUI

„E bine că s-a produs această schimbare la cârma ANT. Legislaţie avem şi acum, este conformă normelor europene, de ani de zile nu s-a mai construit nimic în domeniul transplantului. Însă corect şi transparent era să se facă un concurs. Va fi greu de reformat acest domeniu, care este delicat. E o atmosferă ostilă faţă de medicii implicaţi în transplant, mulţi au renunţat după ancheta penală de anul trecut (cea demarată de DIICOT, n.red.). Esenţial este să intrăm în Eurotransplant, e clar că trebuie să colaborăm cu ei cumva. Ce nu înţeleg e cum vor autorităţile să facă restructurare cu oameni care nu au nicio expertiză în zona asta”, au explicat medici implicaţi în domeniul transplantului.

Vasile Barbu, şeful Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), spune, însă, că de vină pentru „prăbuşirea” transplantului sunt toţi cei care au căpuşat acest domeniu în ultimii ani. „Orgoliile sunt prea mari şi din păcate cei care au de suferit sunt pacienţii”, a explicat reprezentantul pacienţilor, adăugând că numirea celor doi tineri medici la cârma ANT ar putea fi una foarte inspirată. O altă măsură pe care aceştia ar trebui să o ia în perioada următoare este încheierea unei colaborări între România şi Ungaria în domeniul transplantului, existând deja discuţii în acest sens.