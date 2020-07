Ce au descoperit medicii la autopsiile pacienţilor decedaţi, infectaţi cu coronavirus. „Erau oameni care ar mai fi trăit minimum 20, 30 de ani“

Autopsiile au fost făcute de medicii de la Spitalul Colentina, iar rezultatele acestora au fost prezentate de profesoara de anatomopatologie Sabrina Zurac, directorul medical al spitalului Colentina, într-un interviu acordat Digi 24.

Medicii au ajuns la concluzia că noul coronavirus afectează toate organele, iar pacienţii cu boli grave ar mai fi trăit 20-30 de ani dacă nu ar fi fost infectaţi cu acest virus.



„Am făcut mai multe autopsii. Au fost pacienţi cu stare de sănătate absolut bună. Infecţia cu SARS-CoV-2 produce afecţiuni la nivelul tuturor organelor, principalele afecţiuni sunt la nivel pulmonar şi cardiac. La nivel pulmonar produce afectare alveolară şi formare de mici cheaguri de sânge în vase mici, în urma cheagurilor apar zone de moarte a ţesutului care era irigat cu sânge de vasul respectiv, la nivel cardiac inflamaţia pe care o produce virusul şi afectarea directă a fibrelor musculare cardiace produce tulburări de contracţie a peretelui inimii şi tulburări de funcţionare, la nivelul ficatului. Se constată o acumulare de grăsime care duce la o tulburare a funcţiei celulei hepatice şi la afectarea capacităţii de detoxifiere a organismului, la nivelului rinichiului apar zone de necroză, care fac ca deşeurile toxice din organism să nu se mai elimine aşa cum trebuie, iar în restul organelor peste tot unde apar microtromboze apar şi zone de necroză, de moarte celulară care duce la disfuncţia fiecărui organ în parte şi de asemenea în ganglionii limfatici şi în splină. Am constatat o scădere a numărului de limfocite. Este un efect demonstrat al infecţiei cu SARS-CoV-2”, spune Sabrina Zurac.



Profesoara arată că anumiţi pacienţi, dacă nu ar fi fost infectaţi cu noul coronavirus, ar mai fi putut trăi 20-30 de ani. „ Am avut un caz, un tânăr de 35 de ani cu insuficienţă renală cronică. La insuficienţa renală cronică se face dializă, transplant, deci omul avea în faţă mulţi ani de viaţă, celelalte trei persoane au avut supraponderalitate, au avut câteva kilograme în plus, dar niciun obez, unul avea hipertensiune, unul diabet care necesita insulină şi doamna avea diabet zaharat, dar controlat doar prin alimenţie. Aceşti oameni care aveau vârste între 40 şi 57 de ani, erau oameni care ar mai fi trăit minim 20, 30 de ani.”



Sabrina Zurac spune că este păcat să nu respectăm nişte reguli minimale care înseamnă purtarea de mască, spălatul pe mâini şi distanţarea socială.





