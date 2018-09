Cât de mult s-a schimbat temperatura în oraşele din România în ultimii 40 de ani

Potrivit Mediafax , temperaturile vor continua să atingă cote alarmante dacă autorităţile nu iau măsuri privind reducerea emisiilor, chiar dacă ele sunt cuprinse în Acordul de la Paris, pe care şi ţara noastră l-a semnat.

În anul 1980, în Bucureşti, temperaturile maxime atingeau 32 de grade timp de aproximativ nouă zile pe an. În cazul în care nu vor fi luate măsuri, limita de 32 de grade va fi depăşită în aproximativ 39-72 zile pe an.

Până în anul 1990, numărul de zile în care termometrul arăta peste 32 de grade a crescut la 15.

În anul 2000, temperaturile caniculare au fost resimţite în aproximativ 21 de zile de către bucureşteni, iar în anul 2010, în aproximativ 26 de zile.

De cealaltă parte, în Cluj, lucrurile au stat foarte diferit în anul 1980. Doar într-o zi pe an temperaturile au atins limita de 32 de grade. În prezent, în şapte zile pe an temperaturile întrec limita suportabilă pentru organismul uman. Până la finalul acestui secol, temperaturile de peste 32 de grade vor fi resimţite de clujeni în maxim 17 zile pe an.