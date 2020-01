Cât de eficientă este masca împotriva gripei

Concret, până acum au fost raportate la nivel naţional 1.389 cazuri de gripă clinică. Totodată, au fost raportate 19 cazuri de Infecţii Respiratorii Acute Severe. Numărul îmbolnăvirilor este în creştere, iar vaccinul e de negăsit. În cabinetele medicilor de familie, stocurile de vaccin antigripal sunt epuizate de câteva luni.





„Nu am mai primit niciun vaccin. În octombrie am primit 5 vaccinuri, total insuficiente. am sunat la SANEPID şi nici ei nu mai au pe stoc vaccinul antigripal”, arată asistentul medical medicină de familie, Marusiea Gheablău.