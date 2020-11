Ariston Thermo România, liderul pieţei locale de centrale termice şi boilere electrice, a finalizat în această toamnă cea de-a treia ediţie a campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge. În ultimii trei ani, peste 1.450 de echipamente performante de încălzire a apei au fost donate către 869 de instituţii de învăţământ, cămine de bătrâni şi centre medicale din ţară, oferind astfel acces la apă caldă pentru peste 170.000 de persoane. Aceasta initiativa vine în contextul localizării campaniei globale Ariston Comfort Challenge care a început în Groenlanda în 2018 şi prin care compania îşi propune sa ducă confortul chiar şi în locurile în care acesta pare imposibil de atins.

În cadrul ediţiei din 2020, implementată la nivel naţional cu sprijinul parternerului deja tradiţional - Crucea Roşie, Ariston Thermo a donat 400 de boilere electrice de ultimă generaţie către 248 de instituţii din întreaga ţară, de care beneficiază în prezent peste 52.000 de copii şi vârstnici.

„Nicio provocare nu este prea mare pentru a face lumea un loc mai confortabil” este mesajul principal al campaniei noastre. Într-un an atipic, care a adus provocări sociale şi sanitare la care nimeni nu se aştepta, mă bucur că am putut duce mai departe misiunea noastră. Ariston Thermo România contribuie astfel la acoperirea unei nevoi reale a comunităţii: accesul oamenilor la apă caldă, implicit la un confort minim şi la standarde de igienă corecte într-o perioada în care aceasta poate face diferenţa între sănătate şi o boală complicată aşa cum este Covid-19. Filosofia noastră de responsabilitate socială este să ne implicăm în proiecte cu un impact direct, concret în comunitate, iar numărul mare de beneficiari la care am ajuns în cele trei ediţii ne confirmă reuşita proiectului.” a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Caravana Ariston din acest an a început în luna septembrie şi a parcurs 24 de judeţe pentru a ajunge în localităţile identificate de către Crucea Roşie unde au fost donate boilere electrice către instituţii importante care nu beneficiază de echipamente de încălzire a apei, aşa cum sunt: şcoli, grădiniţe, cabinete medicale, cămine de bătrâni şi copii.

“După campania de succes din ultimii doi ani, prin intermediul căreia Crucea Roşie Română şi Ariston Thermo Romania au vizat îmbunătăţirea condiţiilor de trai a mii de oameni ce nu beneficiau de acces la apă caldă, demersul nostru comun a continuat. În acest an, când igiena mâinilor este, mai mult decât oricând, o măsură esenţială pentru sănătate, am reuşit să dotăm cu boilere electrice sute de şcoli, centre medicale şi case de bătrâni din mai multe judeţe ale ţării. Mulţumim Ariston Thermo Romania pentru susţinerea comunităţilor dezavantajate cu echipamente performante de încălzire a apei", a declarat Ioan Silviu Lefter, Director General Crucea Roşie Română.

O provocare socială: pe lângă disconfort, lipsa apei calde înseamnă şi o igienă precară

Iniţiativa Ariston are loc în contextul în care accesul la apa caldă rămâne o problemă majoră în mii de instituţii din România, aşa cum sunt şcolile şi grădiniţele în special din mediul rural astfel că, în cadrul campaniei, donaţiile de echipamente termice au fost direcţionate cu prioritate către aceste locaţii. Conform statisticilor, aproximativ 4.200 dintre şcolile din România nu au grupuri sanitare în incinta şcolii, situaţie cu impact asupra unui număr de peste 155.486 de elevi la nivel naţional. Dintre cele 4.200 de unităţi de învăţământ menţionate mai sus, aproximativ 2.200 au grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă şi fără canalizare.

Cele peste 400 de boilere donate de Ariston în acest an au fost distribuite în 24 judeţe, nivelul de necesitate fiind mai pronunţat în Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa, Tulcea şi Arad. De exemplu, în Călăraşi au fost identificate 43 de gradiniţe şi şcoli fără acces la apă caldă, numărul de beneficiari după ce au fost montate 74 de boilere ridicându-se la peste 7.700 de persoane. În Giurgiu, 22 şcoli şi grădiniţe din mediul rural nu aveau acces la apă caldă, iar prin montarea a 36 de boilere electrice, peste 2.300 de persoane se bucură acum de condiţii mai bune.

În cadrul campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge 2020, derulată împreună cu Crucea Roşie, Ariston a donat echipamente termice cu o valoare totală de piaţă de 200.000 de lei.

Confort în cele mai greu accesibile zone ale ţării

Respectând misiunea companiei de a duce confortul chiar şi acolo unde pare imposibil de atins, campania de donaţii de anul acesta a ajuns şi în zone cu acces limitat, aşa cum este cazul localităţilor din Munţii Cernei, unde se află un număr mare de sate izolate. Astfel, echipa de voluntari a ajuns în Ineleţ, un cătun pitoresc din comuna Cornereva, Judeţul Caraş – Severin. Ineleţ este printre puţinele cătune din zonă care beneficiază parţial de acces la curent electric în urma unui proiect prin care au fost instalate panouri fotovoltaice.

“În fiecare an ne dorim să ajungem în locuri greu de atins, să facem faţă provocărilor şi să simţim că efortul nostru face difereţa. Anul trecut, am intrat într-un parteneriat cu Salvamont în cadrul căruia au fost dotate centrele de salvare atât de utile turiştilor şi echipelor de salvatori. Anul acesta am ajuns în Ineleţ, un cătun unde timpul pare să fi încremenit. Sunt mândru de echipa noastră şi de toţi cei implicaţi în proiect pentru că de fiecare dată reuşim să trecem peste provocări noi şi să ducem confortul acolo unde pare imposibil de atins”, a mai declarat Cătălin Drăguleanu.

Cea mai scurtă legătură dintre Ineleţ şi civilizaţie este o scară lemn, cu o lungime totală de aproape 100 de metri, prinsă pe un perete vertical din calcar. Campania de donaţii a fost susţinută şi anul acesta de către Alex Găvan alpinist, activist de mediu şi ambasador al proiectului umanitar încă de la prima ediţie din 2018.

“Zona este un adevărat paradis şi chiar cu boilerul în spate a fost o binecuvântare să mă aflu acolo, dar pentru localnicii care bat zilnic drumul acesta de câteva ore, nu este chiar mereu uşor” a declarat Alex Găvan.

Filmul campaniei Ariston Comfort Challenge 2020 poate fi vizionat aici: Ariston România YouTube

Prima misiune globală a grupului Ariston, Comfort Challenge, a avut loc în anul 2018, în Groenlanda, pe insula Disko. Grupul Ariston a livrat materialele necesare şi a construit, pe un teren îngheţat, cu diverse adversităţi, o casă modulară inovatoare şi eficientă, denumită Ariston Comfort Zone. Construcţia a fost donată Universităţii din Copenhaga pentru ca echipa de savanţi de aici să poată cerceta impactul schimbărilor climatice asupra zonei arctice chiar şi în sezonul de iarnă, când temperaturile sunt extrem de scăzute.

În urma studiilor, savanţii trag un semnal de alarmă că în următorii 100 de ani, temperaturile locale vor creşte cu cel puţin 5°C, respectiv cu 10°C în cel mai rău caz. Zona arctică este primul loc care va fi afectat de schimbările climatice, cu repercursiuni care se pot extinde însă asupra întregii planete.