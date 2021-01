Bătaie pentru a prinde un loc la vaccinarea anti-COVID

Doar cei care au avut noroc şi au fost perseverenţi au putut prinde un loc pe listele de vaccinare prin accesarea platformei electronice pusă la dispoziţie de autorităţi. La Bucureşti şi Cluj-Napoca, locurile s-au ocupat chiar din prima zi a celei de-a doua etape de vaccinare, respectiv de vineri, 15 ianuarie. În cursul zilei de sâmbătă, situaţia a fost similară şi în alte oraşe reşedinţă de judeţ.

„Anumite informaţii cerute de platformă nu le aveam colectate“

„La Cluj şi la Bucureşti nu mai sunt locuri, lucru îmbucurător. Acum problema este că nu avem destul vaccin. Toată organizarea logistică este la MApN, soluţia va fi realocarea de doze când vor ajunge altele. Problema este că sunt mult mai mulţi oameni care vor să se vaccineze, faţă de numărul de doze existent“, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

În Bucureşti, potrivit datelor oficiale, sunt deschise publicului pentru programare 7 centre de vaccinare având disponibile 25 de cabinete şi o capacitate zilnică de vaccinare a 1.500 de persoane cu prima doză şi cu rapel. La nivel naţional, sunt disponibile 192 de centre de vaccinare, cu 304 cabinete şi o capacitate zilnică de vaccinare de 18.240 de persoane cu prima doză, dar şi cu rapel. Bucureştenii care nu au prins loc la vaccinare în Capitală s-au putut programa şi în centrele din judeţul Ilfov.

În acest moment, nu se mai pot face programări decât în centrele unde mai există locuri, aceste locuri fiind în directă concordanţă cu numărul de vaccinuri disponibile. „Am reuşit să înscriu pe platformă vreo 15-20 de pacienţi cu boli cronice, nu mai mulţi. I-am înscris pe cei care m-au sunat în acest weekend. Mâine am la cabinet o listă cu vreo 200-300 de persoane şi urmează să-i pun pe asistenţi să-i sune pentru a colecta datele pe care nu le avem în fişele medicale: seria şi numărul de la buletin, telefon şi e-mail, astfel încât să-i putem programa”, explică Gindrovel Dumitra, medic de familie, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei.

Medicul de familie a mai spus că nu se ştiau datele care sunt necesare pentru înscrierea pe platformă şi mulţi medici de familie nu aveau decât acceptul pacientului pentru vaccinare. Parte din aceste date nu erau trecute în fişa medicală, respectiv seria şi numărul cărţii de identitate, numărul de telefon sau adresa de e-mail sau în orice caz acestea trebuiau actualizate. „Platforma cere, de exemplu, seria şi numărul de la buletin, pe care noi nu le colectăm, precum şi adresa de e-mail pentru trimiterea confirmării. Pacienţii de la ţară nu prea au adresă de e-mail şi atunci o să punem adresa de e-mail a cabinetului şi o să-i anunţăm noi. Dar trebuie să discutăm cu fiecare persoană în parte, unde doreşte, în ce zi, la ce oră. În acest moment mai putem face înscrieri doar pe locurile care mai sunt disponibile şi care sunt dependente de intrarea de vaccin. Ştim că Pfizer a anunţat că va reduce producţia de vaccin şi trebuie să vedem cum vor fi afectate actualele programări de acest lucru”, adaugă medicul de familie.

183.000 de persoane vaccinate până acum

Potrivit datelor oficiale, până acum, în România s-au vaccinat183.000 de persoane. „Până la 15 ianuarie, 168.705 cadre medicale se vaccinaseră deja din totalul estimat de 250.000 persoane eligibile pentru vaccinare în etapa 1, 67,5 la sută. Până la 31 ianuarie a.c., mai sunt deja programate la vaccinare 42.765 persoane din etapa 1, ceea ce înseamnă că până la finalul acestei luni, 211.470 persoane ar putea fi vaccinate, adică 84,6% din totalul estimat al cadrelor medicale, arată autorităţile. În acelaşi timp, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) anunţa ieri că în perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00, până duminică orele 11:00, pe platforma informatică programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programări pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulţi peste 65 de ani, 46.806 persoane cu afecţiuni cronice şi 46.510 angajaţi din domenii esenţiale).

„Programarea persoanelor din etapa II s-a realizat astfel: individual direct în platformă - 104.655 de persoane; prin intermediul medicilor – 13.343 de persoane; telefonic, prin Call Center - 29.825 de persoane; prin intermediul angajatorului - 61.447 de persoane din domenii esenţiale”, mai arată oficialii STS.

În acelaşi timp, reprezentanţii Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) sfătuiesc oamenii să acceseze periodic platforma. „Având în vedere că platforma de programare se actualizează conform datelor transmise de INSP, recomandăm cetăţenilor să acceseze periodic aplicaţia pentru a verifica introducerea unor noi centre de vaccinare sau apariţia locurilor disponibile pentru vaccinare”, se arată într-un comunicat al CNCAV.

În plus, „pe măsură ce vaccinurile ajung în România, aplicaţia se actualizează şi permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populaţionale aflate în etapa curentă. Totodată, pentru gestionarea în condiţii optime de siguranţă a procesului de vaccinare, numărul centrelor de vaccinare active alocate populaţiei va fi suplimentat, gradual şi eficace, în concordanţă cu volumul solicitărilor populaţiei eligibile”, susţin reprezentanţii CNCAV. De altfel, chiar în cursul zilei de astăzi urmează să ajungă în ţară a cincea tranşă de vaccin Pfizer BioNTech, de 87.750 doze.

Unii bolnavi cronic nu au putut fi programaţi

Mulţi pacienţi cu boli cronice, dar cu vârste sub 65 de ani, nu s-au putut înscrie în weekend pe platformă. „Până ieri după amiază, orice persoană peste 65 de ani se putea înscrie singură sau o puteam înscrie noi. Pentru persoanele sub 65 de ani, doar anumite boli cronice au fost „importate” de CNAS, astfel încât o persoană care să spunem că are obezitate – diagnostic subraportat până acum la Casă – care se încadrează în acest moment, nu se regăsesc în statistici. Până ieri (sâmbătă-n.r.) bifa „Sunt medic” existentă pe plaformă nu a funcţionat. Acum funcţionează şi putem înscrie şi pacienţii care nu se regăsesc la CNAS, dar confirmăm noi în acest moment că au o astfel de boală cronică”, a explicat Gindrovel Dumitra.

Confirmarea poate fi făcută de orice medic din sistemul de stat sau privat, care are drept de liberă practică în România, a mai spus dr. Dumitra. Altă metodă prin care aceşti pacienţi pot beneficia de vaccin este aceea ca medicul care îi tratează de respectiva boală cronică – fie în sistem de stat, fie în sistem privat – să le introducă în baza de date a CNAS informaţiile referitoare la afecţiunile medicale, iar aceştia să se programeze individual pe platformă sau să fie înscrişi de un aparţinător.

În cadrul celei de-a doua etape de vaccinare s-au imunizat o serie de oficiali printre care preşedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîţu şi europarlamentarul Traian Băsescu. Premierul a declarat că ţinta de vaccinare pentru septembrie anul acesta este de 10 milioane de persoane.

Cercel: „La şapte zile după rapel putem sta liniştiţi“

Prof.dr. Adrian Streinu-Cercel, fostul manager al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Bucureşti, a declarat ieri după ce a primit a doua doză de vaccin, că în urma testelor făcute asupra celor care s-au vaccinat cu prima doză de vaccin anti-COVID a rezultat că aveau deja anticorpi protectori la virus. „După a doua doză, la şapte zile, putem fluiera liniştiţi că nu mai suntem la risc de a dezvolta infecţii severe“, a dat asigurări medicul. El a adăugat şi că vaccinul anti-COVID ne protejează în faţa tuturor tulpinilor aflate în circulaţie în acest moment, iar imunizarea ne va ajuta să stopăm răspândirea virusului. Dar de mască nu scăpăm. „Masca va fi obligatorie categoric până în 2022. Vaccinul ne protejează pe dinăuntru, nu la nivelul mucoaselor. Dacă dăm masca jos, e posibil să luăm virusul şi să îl dăm celor care nu sunt imunizaţi. Măsurile de precauţie de până acum trebuie menţinute şi chiar întărite, pentru ca imunizarea prin vaccinare şi măsurile de protecţie să ducă la reducerea foarte rapidă a circulaţiei virusului“, a mai spus medicul.