Bărbat internat la „Victor Babeş“, despre cum e să fii infectat cu coronavirus: „O persoană necunoscută a sunat-o pe soţia mea să o întrebe plângând dacă doare“

Bogdan Aron a ajuns la Spitalul Victor Babeş în cursul zilei de marţi, când erau doar 8 persoane diagnosticate cu noul tip de coronavirus. Între timp, numărul celor infectaţi a ajuns la 49 la ora transmiterii acestei ştiri.

Bărbatul spune că nu are o formă complicată a coronavirusului şi că starea lui este una bună.

„Din câte cunosc, în acest moment toţi cei cu care am intrat în contact sunt bine. Sper din toată inima să rămână aşa. O parte dintre ei (inclusiv părinţii mei) au fost testaţi şi au primit rezultatele. Sunt negative. Eu sunt bine astăzi şi pare că nu am o formă complicată a coronavirusului. Sper să rămână aşa. Tratamentul este simptomatic. Prin urmare, dacă am febra primesc pastile care să-mi scadă febra. În momentul care nu voi mai avea niciun fel de simptom timp de 24h voi fi testat. Dacă testul iese negativ voi face un alt test. Dacă şi acesta va fi negativ voi fi declarat vindecat. La Victor Babeş condiţiile sunt bune. Am primit până acum tot ceea ce am avut nevoie. Sunt în contact cu medicul şi primesc răspuns la întrebări. Se simte că e o stare de presiune şi oboseală, dar totul pare sub control până acum. Oamenii speră că virusul să nu ajungă la bătrâni şi la oameni cu probleme deosebite de sănătate pentru că aceştia sunt cei mai vulnerabili în faţă coronavirusului. Protejându-vă pe voi îi veţi proteja şi pe ei”, a scris pe Facebook Bogdan Aron.

Bărbatul a mai publicat şi o serie de detalii amuzante, dovadă că starea lui de spirit este una bună.

„Câteva lucruri mai ciudate / dezmintiri / amuzante:

Şi eu şi cunoscuţii mei am început să primim mesaje sau telefoane de la oameni cu care ne-am întâlnit cu luni sau ani în urmă îngrijoraţi că pot lua coronavirusul de la noi. Sunteţi în siguranţă.





Cunoscuţi de-ai mei au fost reclamaţi la DSP pentru că au fost văzuţi ducând gunoiul înainte să intre în carantină.





Aşa cum spuneam, noi suntem îngrijiţi bine la Victor Babeş şi nu am dat niciun interviu la Digi.

Am fost sunat de oameni care doreau să mă întrebe dacă locuiesc în bloc / complex cu ei. Erau din zone în care n-am locuit niciodată.





Dacă v-aţi întâlnit cu cineva, care s-a întâlnit cu cineva, care s-a întâlnit cu cineva care are coronavirus probabil sunteţi în siguranţă. Zic probabil pentru că suntem cu toţii până la urmă la maxim #6degreesofseparation #joke.





O persoană necunoscută a sunat-o pe soţia mea să o întrebe plângând dacă coronavirusul doare şi dacă durerea poate fi suportată de un adult. Înţelegem îngrijorarea şi prevenţia, însă panică dusă uneori la extrem nu face bine nimănui. Deşi suntem internaţi în spital, noi am încercat în perioada asta să răspundem, să ajutăm şi să liniştim pe toţi cei care ne-au contactat. Însă, în afară unor informaţii de baza şi a unor gânduri bune, nu suntem în măsură să ajutăm dpdv medical pe nimeni.





Luaţi legătura cu medicul de familie, sunaţi la 0800800358 sau contactaţi autorităţile. Da, din păcate e nevoie că uneori să insistaţi (zeci de telefoane), dar acum această este soluţia”.





Unul dintre cei opt pacienţi din Capitală care au fost diagnosticaţi marţi cu coronavirus a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că a aflat din presă rezultatul analizelor sale, dar şi că a aşteptat 12 ore ca Ambulanţa să vină să îl ducă la Spitalul „Dr. Victor Babeş“ pentru internare.

La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babeş cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns în urmă cu aproximativ 1 oră, după ce am aşteptat ambulanţa 12 ore“, şi-a început bărbatul mesajul postat pe profilul său de Facebook.

Acesta spune că la sfârşitul lunii februarie a călătorit la Londra, dar, în condiţiile în care până de curând Marea Britanie nu era considerată o zonă de risc, a crezut că şansele de infectare sunt minime. Chiar şi aşa, în seara zilei de luni, 10 martie, după ce a făcut febră, bărbatul a mers la spitalul Victor Babeş, unde i s-a făcut testul pentru coronavirus, şi s-a izolat la domiciliu în aşteptarea rezultatului. Acesta a venit la două ore după ce pacientul aflase deja din presă că era infectat.