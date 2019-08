Care sunt bunele practici de transport a ovinelor pe perioada verii. Ghidul european de transport ovine

„Conform semnalului de alarmă primit astăzi de la ONG Animals Angels din Germania, unele animale au fost găsite moarte, iar altele gâfâind în căldura sufocantă din camioane. Organizaţia a transmis alerta către asociaţii şi instituţii decizionale din România, pentru a fi activate măsuri la toate nivelele de transport animal. În perioadele de disconfort termic. Regulamentul CE nr. 1/2005 prevede o limită de 30° C pentru transporturile pe distanţe lungi. Comisia Europeană a lansat avertizări către statele membre să nu autorizeze transporturile atunci când vehiculele nu pot menţine temperaturi interne între 5 ° C şi 30 ° C de-a lungul întregii rute de transport (reuniunea AGRI din 15.07.2019) şi a reamintit faptul că „din practică reiese faptul că nu este posibilă scăderea temperaturilor interne in vehiculele care circulă în condiţii de temperatură ambientală peste 30 ° C”, informează Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine (ACEBOP), conform agrointel.ro.

Ministerele anumitor state membre, printre care se numără Ungaria, Italia, Republica Cehă, Spania, Luxemburg, Austria, Estonia, Irlanda, restricţionează transportul animalelor vii pe timpul verii, sau cel puţin în anumite zile caniculare şi între anumite ore, cum este cazul Franţei.

Conform definiţiei din 2008 a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), bunăstarea animalelor înseamnă că un animal este sănătos, dispune de spaţiu suficient, este bine hrănit, se consideră în siguranţă, este liber să îşi exprime tendinţele normale de comportament şi nu are sentimente de teamă, durere şi suferinţă.

Raportul anual 2017 privind protecţia animalelor În România a enumerat temperaturile şi densităţile depăşite ca fiind deficienţe majore, care ar trebui înlăturate, prin acţiunea comună a tuturor factorilor implicaţi. Rugăm exportatorii de animale să nu efectueze încărcări dacă temperatura depăşeşte 30° C şi să reducă densitatea – la temperaturi de până În 30° C – , pentru călătoriile de scurtă şi lungă distanţă.

Ghidul european de transport ovine – la care au contribuit şi experţi din România – vă poate oferi toate elementele de care aveţi nevoie: DOCUMENT PDF – LINK. Vă puteţi informa astfel asupra paşilor necesari pentru un transport corespunzător de ovine, în respectul pentru animale şi bunăstarea lor.





