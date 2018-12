Asociaţia Beard Brothers a cumpărat prima ambulanţă SMURD, complet echipată, şi a donat-o Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj

„Oameni frumoşi, azi, avem plăcerea să anunţăm ca am livrat, aşa cum am indrăznit să promitem, o ambulanţă de tip C, către Smurd Cluj.

De ce zicem prima? Pentru că deja am pornit la drum să o cumpărăm şi pe a doua! Targetul nostru a fost de 150.000 de euro, am reuşit să strângem 120.000, din care am cumpărat cu 97500 euro, prima ambulanţă, complet echipată!”, a anunţat Beard Brothers pe pagina lor de Facebook.

Ambulanţele de tip C, sunt ambulanţele cele mai dotate din punct de vedere al aparaturii si al personalului medical.

„Unul din cele mai ambiţioase proiecte ale noastre a prins formă, iar pentru asta, vrem să vă mulţumim, vouă, oamenilor, care aţi înteles nevoia reală a comunităţii noastre. Vrem să le mulţumim prietenilor din cadrul ISU Cluj pentru tot sprjinul acordat pe toată perioada proiectului”, au mai scris reprezentanţii asociaţiei, adăugând că speră ca în curând să poată livra o nouă ambulanţă către ISU Cluj.