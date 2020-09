Asimptomaticii COVID-19 scapă de internare obligatorie. Pot sta acasă şi vor fi îngrijiţi de medicul de familie

În plină pandemie cu noul coronavirus, intră în vigoare reguli noi care prevăd, printre altele, modul în care se vor gestiona cazurile pacienţilor asimptomatici de COVID-19. Este vorba despre un nou Ordin al ministrului Sănătăţii privind modalitatea de aplicare de către autorităţi a măsurilor „în situaţia de risc epidemiologic generată de COVID-19”.

Conform documentului, pacienţii COVID-19 asimptomatici, care nu au modificări biologice, pot fi izolaţi în spital sau acasă, în funcţie de cum decide medicul, iar vindecarea lor va fi stabilită de către medicul de familie. Dacă sunt carantinaţi acasă, ei vor rămâne în izolare timp de 14 zile, iar medicul de familie trebuie să le supravegheze telefonic, zilnic, starea de sănătate. În plus, dacă va constata că în cele 14 zile nu apar simptome de boală, atunci medicul de familie va face o scrisoare medicală către DSP în care respectivul pacient este declarat vindecat. Toate aceste date vor fi introduse în platforma oficială, iar pacientul va apărea în statistica persoanelor vindecate.

Mai mult, în cazul acestor asimptomatici nu va mai fi necesară retestarea după cele 14 zile de izolare, iar aceştia îşi vor putea relua activitatea, în anumite condiţii. Astfel, vor putea merge la serviciu, dar pentru alte zece zile, după acea perioadă de izolare, vor păstra distanţa faţă de colegii de serviciu şi vor purta mască.

Nu mai vor acasă

În acest context, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vorbit despre persoanele asimptomatice care acum nu mai vor să fie externate, pentru a-şi proteja familia. Acesta a mai declarat că aceste persoane au ajuns să conştientizeze o posibilă evoluţie bruscă a bolii. „Dacă vă amintiţi, în prima fază sau în prima parte a acestui val pandemic se discuta foarte mult de un curent al asimptomaticului. Toată lumea era pe asimptomatic, îl foloseau şi în scop electoral la un moment dat. Acel asimptomatic pe care toată lumea îl cerea acasă, în acest moment puteţi vedea că în unităţile spitaliceşti nu pleacă acasă, nu mai vrea să meargă acasă, protejându-şi familia şi observând că un incipient de asimptomatic poate deveni un simptomatic şi revenirea lui în spital poate fi tardivă, au fost şi decese”, a precizat Nelu Tătaru la Digi 24.

Ce trebuie să facă un pacient COVID-19

Documentul mai prevede şi ce trebuie să facă un pacient care crede că are COVID-19. Conform noilor proceduri, cei care au simptome de infecţie respiratorie acută rămân în primul rând acasă, sună la 112 şi la medicul de familie, apoi aşteaptă ambulanţa, care îi va transporta la o unitate medicală pentru o examinare a simptomelor. Dacă deja are simptome grave, este internat în spital, i se acordă îngrijiri şi i se face între timp testul.

Foarte important, pacienţii care au simptomatologie de COVID, pe care medicii o pot vedea la un computer tomograf sau în urma unei radiografii, chiar dacă testul COVID este negativ, vor fi trataţi ca şi pacienţii COVID, deci ca fiind infectaţi, iar testul va fi repetat la 48 de ore.

Dacă are simptome uzuale, i se recoltează probe pentru test, după care rezultatul va fi trimis la DSP, iar aceasta îl va comunica pacientului. În plus, documentul mai prevede că în cazul în care urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor cu COVID din spitalele de fază 1 şi 2 nu pot fi operate acolo, pacienţii vor fi transferaţi în spitalele-suport, cu măsurile necesare de izolare şi cu avertizarea în prealabil a spitalului. Practic, dacă un pacient COVID are nevoie de o operaţie şi este internat într-un spital de boli infecţioase unde operaţia nu poate fi făcută, atunci el va fi transferat într-un alt spital unde intervenţia se poate realiza.

Pragul psihologic de 100.000 de infectări cu noul coronavirus

1.380 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate joi, bilanţul total al îmbolnăvirilor ajungând astfel la 99.684. Tot joi, autorităţile au raportat că, în intervalul 9-10 septembrie, 47 de persoane au decedat şi că numărul total al celor care au pierdut lupta cu boala a ajuns la 4.065. În plus, 459 de pacienţi erau internaţi la ATI. Pe teritoriul României, 10.370 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus erau în izolare la domiciliu, iar 5.940 de persoane se aflau în izolare instituţionalizată. De asemenea, 35.488 de persoane erau în carantină la domiciliu, iar în carantină instituţionalizată se aflau 12 persoane.