Aplicaţiile Glovo şi Takeaway, amendate de Protecţia Consumatorului. Food Panda a primit avertisment

„Controlul s-a efectuat ca urmare a reclamaţiilor (...) cu privire la faptul ca nu au fost onorate si respectate complet unele comenzi, nu s-au respectat ingredientele declarate in preparatele culinare livrate sau nu au fost acordate discounturile afişate, precum şi nefuncţionarea sistemului de efectuare a plăţii, la operatorii economici SC Glovoappro SRL precum SC Food Panda Ro SRL si SC Hellohungry SA”, arată comunicatul de presă transmis de ANPC.





În cazul SC Food Panda SRL, căreia ii aparţine aplicaţia foodpanda.ro, au fost instrumentate cinci reclamaţii care nu s-au putut concluziona şi au fost soluţionate amiabil.





La momentul efectuării controlului s-a procedat la verificarea rucsacelor de transport comenzi produse alimentare şi s-a constatat faptul că pereţii reglabili din interior, din material termoizolant nu realizează o izolare completă a produselor alimentare calde de reci, astfel incât să nu existe transfer termic intre produse. Totodata, din declaraţiile verbale ale angajatilor care efectuau activităti de transport produse alimentare cu rucsace termoizolante, a rezultat că igienizarea acestora se realiza cu şerveţele umede, alcool sanitar, fără a avea cunoştinţă de alte procedee de igienizare.







Din verificarile efectuate s-a constatat că operatorul economic nu dispune de o procedură care să prevadă modalităţi de sigilare ale ambalajelor produselor alimentare, la preluarea acestora de la furnizori şi nici o procedură de igienizare a genţilor termoizolante utilizate, folosind in cadrul serviciilor prestate proceduri nesigure.





În cazul aplicaţiei Glovo, din verificarea modului de compartimentare a rucsacelor de transport comenzi produse alimentare, s-a constatat faptul că pereţii reglabili din interior, din material termoizolant nu realizează o izolare completă a produselor alimentare calde de reci, astfel incât să nu existe transfer termic intre produse, iar din declaraţiile verbale ale angajaţilor a reieşit faptul că igienizarea acestora se realizează cu serveţele umede, bicarbonat de sodium, alcool sanitar sau in cada proprie de acasă prin spălare, fără a avea cunoştinţă de alte procedee de igienizare.





Astfel, şi in acest caz s-a constatat că operatorul economic nu dispune de o procedură care să prevadă modalităţi de sigilare ale ambalajelor produselor alimentare, la preluarea acestora de la furnizori şi nici de igienizare a genţilor termoizolante utilizate, folosind in cadrul serviciilor prestate proceduri nesigure. Inspectorii ANPC au aplicat o amendă de 5000 de lei.





În cazul operatorului economic SC Hellohungry SA, căruia ii aparţine aplicaţia takeaway.com au fost instrumentate două reclamaţii, constatându-se că operatorul economic nu a respectat conditiile prescrise si declarate, deoarece a acceptat prin platforma sa, o comanda in valoare de 30 de lei, iar ulterior i-a fost comunicat consumatorului, direct de către reprezentaţii restaurantului, că pentru a putea livra produsele, comanda minimă trebuie să fie de 50 lei, fapt ce denotă un comportament incorect in relaţia cu consumatorii.





În acelaşi timp, firma a putut oferi dovezi ale procedurii de igienizare a genţilor termo, prezentând contractul incheiat cu o firmă specializată de igienizare.Operatorul economic SC Hellohungry SA a prezentat 4 modele de genţi in care se livrează mancarea, declarând că transportul produselor se efectuează in genţi separate, in funcţie de produsele alimentare livrate (cele calde, separat de cele reci).

Totodată a reieşit faptul că operatorul economic nu dispune de o procedură care să prevadă modalităţile de sigilare a ambalajelor produselor alimentare la preluarea acestora de la furnizori, astfel se constată faptul că S.C. Hellohungry S.A. foloseşte in cadrul serviciilor prestate proceduri nesigure. Amenda aplicată de inspectorii ANPC a fost, în acest caz, de 10.000 de lei.