ANAT: Valoarea voucherelor de vacanţă a atins un nivel record în iunie, de 125 milioane de euro

De altfel, doar în această lună valoarea voucherelor de vacanţă este de patru ori mai mare decât cea pe întreg anul 2017, care a fost de 30 milioane de euro.

În iunie au fost emise 11,3 milioane de vouchere de vacanţă pe hârtie, care valorează peste 117 milioane de euro, şi 274.000 de vouchere pe suport electronic, în valoare de aproximativ 7,8 milioane de euro, spun reprezentanţii ANAT.

”Creşterea considerabilă de la 3 milioane de euro în iunie 2017 la 125 milioane de euro în iunie 2018 a fost impulsionată de acordarea acestor beneficii extra-salariale către angajaţii bugetari”, explică aceştia.

Per total, între ianuarie şi iunie, au fost emise aproximativ 14 milioane de vouchere pe hârtie şi în format electronic, care valorează aproximativ 148 milioane de euro. Această sumă este cinci ori mai mare faţă de cea din 2017.

Voucherele, introduse pe piaţă din 2009

Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ.

Până anul trecut, doar angajaţii din sistemul privat au primit vouchere de vacanţă. Însă, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, şi bugetarii primesc vouchere de vacanţă în limita unui salariu minim pe economie/persoană.

”De la 1 decembrie, în locul voucherelor de vacanţă pe hârtie sau electronice, bugetarii vor primi o indemnizaţie, potrivit articolului 26 din Legea Salarizarii personalului plătit din fonduri publice. Asfel, numărul şi valoarea voucherelor de vacanţă la nivel de ţară vor scădea considerabil”, mai spun reprezentanţii ANAT.

În România, voucherele de vacanţă sunt emise de companiile de tichete valorice Cheque Dejeuner, Edenred şi Sodexo Pass.