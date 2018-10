Expertul în cybersecuritate cu care am vorbit mi-a spus că sunt probabil nişte infractori din cei care vînd servicii de hărţuire, sau datorează vreunui serviciu secret vreo favoare. În ce priveşte cutia poştală s-a stabilit că unii îi verifică periodic conţinutul, chiar cînd nu pleacă cu ea, ca ieri, după ce i s-a schimbat lacătul - e vorba de cutia mea poştală din Berlin.

Cine pot fi aceşti imbecili? Nu îmi vine să bănuiesc nici SIE şi nici SRI, în primul rînd pentru că nu pot crede că sunt aşa de neprofesionişti încît să nu ştie că eu nu sunt la Berlin în acest an, sunt în sabatic şi am ales să mi-l petrec în altă capitală europeană. Cei doi băieţi cărora le-am închiriat casa în absenţa mea au împreună vreo două sute de kile şi sunt capabili să se apere, dar destul de şocaţi că numai cutia lor poştală e spartă regulat. Contul de la banca stupidă care îmi trimitea rapoarte în scris pe acea adresă l-am închis, la fel conturile false pe care le-am găsit prin lumea virtuală. Furtul de identitate e crimă în Germania, nu e nevoie să fie urmat de vreun folos material, care probabil există, că nu văd de ce ar face cineva pe gratis toate chestia. Poate fi SPP, că am încurajat Parlamentul să se uite niţel la ce fac ei acolo şi de ce vor să fie serviciu secret cu drept la afaceri, plus l-am depistat pe băiatul lor astă vară, şi simplul fapt că au agenţi acoperiţi în alte ţări, deşi treaba lor ar fi să apere demnitarii acasă? Poliţia a făcut dosare şi mi-a enumerat căteva articole din Codul Penal, punem camere de luat vederi peste tot şi tot tacîmul.

Nu am nimic de valoare în nicio casă de-a mea şi în afară de verighetă nu posed nicio bijuterie sau măcar vreo haină de blană. Fac parte din oamenii fericiţi cărora nu le pasă de lucrurile materiale şi nu cred că e cineva interesat să fure cărţile mele. De altfel, chiriaşii mei, care sunt IT-işti, mi-au declarat că strîng praful şi le-au închis în magazie pe toate.

Nu mă cred centrul Pâmîntului ca să cred că vreun băiat de-al lui Putin sau Erdogan (am vecini de ambele naţionalităţi) face din astea că mă citeşte pe mine pe bloguri englezeşti şi se supără că îi critic pe patronii lor.

Mai e şi ipoteza că sunt amatori de-ai lui Poliţeanu şi Bot care mai fac cîte o infracţiune în timpul în care nu luptă pentru justiţie, dar e impresionant cum au găsit ei o adresă obscură şi au încălcat atîtea legi cu uşurinţă de parcă ar fi obişnuiţi. E destul de clar că în sînul coaliţiei româneşti care luptă pentru justiţie există un grup de infractori care sparg servere şi calcă legi fără să clipească, pentru că am mai auzit (la Bucureşti), încurajaţi că ăialalţi nu se delimitează de ei. Dacă sunt ei sau alţii, nu am habar. Că îmi fac mie asta, ar fi semnificativ, pentru că nişte impostori ai integrităţii e normal să lovească în primul rînd în cei care au făcut ceva mai mult ca ei. Dacă sunt cu adevărat nişte luptători pentru justiţie, ar folosi asemenea arme?

Am avut de-a face în lunga tranziţie românească cu minerii şi am avut procese de la Miron Cozma la Rodica Stănoiu, dar asemenea hărţuieli fizice nu s-au mai petrecut. Exclus să fie noua clasă politică, nu, după ce celei vechi i-am supravieţuit totuşi? Sau să fie totuşi vreo aripioară în pericol să i se taie banii care e devenit rea de tot? Cetăţenii obscuri publicaţi în mari ziare să mă înfiereze că am demascat operaţia lor din 10 august erau în mare parte scriitoraşi SIE, din cei uitaţi pe afară după ce ICR nu le-a mai dat bani şi care fac chiar orice ca să supravieţuiască. Dar, din nou, parcă nu pot să cred că ar face SIE aşa ceva. Cu SRI am proces pentru desecretizarea Hexi, dar e posibil să concepi că ar încălca ei legea în altă ţară doar ca să se răzbune pe mine?

Mă pregătesc să plec pe continente mai îndepărtate pentru instituţiile de la Bretton Woods, dar mă întreb dacă nu le fac jocul acestor canalii plecînd mereu mai departe, iar cel mai bun răspuns nu ar fi cumva să mă întorc de tot la Bucureşti şi să mă ocup full time de impostorii care în timp ce lucrează la operaţia cross-agency Pentru o nouă clasă politică fac măgării la care renunţase pînă şi cea veche.

