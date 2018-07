Agenţia Europeană a Medicamentelor recomandă noi tratamente ale GSK, AstraZeneca şi Bayer pentru astm, cancer pulmonar şi anticoagulare

Comitetul pentru Produse Medicinale Destinate Uzului Uman (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) a recomandat medicamentul Nucala al GSK, destinat tratării unei forme grave de astm eozinofilic la pacienţii cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani.

Dacă va fi aprobat, Nucala, care conţine substanţa Mepolizumab, ar fi prima terapie biologică ţintită pentru tratarea astmului eozinofilic la pacienţii pedriatici din Europa, potrivit GSK.

AstraZeneca a obţinut recomandarea CHMP pentru medicamentul Imfinzi, un medicament imunoterapeutic care a urcat deja vânzările producătorului britanic de medicamente. Medicamentul este destinat tratării cancerului pulmonar la pacienţii inoperabili, aflat în fază avansată la nivel local, dar fără metastaze.

Administraţia Americană pentru Medicamente şi Aimente a aprobat în februarie extinderea utilizării Imfinzi pentru tratarea cancerului pulmonar cu celule non-mici la pacienţii inoperabili cu boală aflată în stadiu mediu, fără metastaze.

Japonia a aprobat la rândul ei medicamentul în această lună.

La nivel global, circa 30% dintre pacienţii cu acest tip de cancer au boală în stadiul III. Aceşti bolnavi primesc de obicei o combinaţie de chimioterapie şi radioterapie, darr numai 15% dintre aceştia supravieţuiesc după cinci ani.

Bayer a obţinut la rândul său recomandarea Agenţiei Europene a Medicamentului pentru utilizarea pe scară lagă a medicamentului Xarelto destinat prevenirii formării cheagurilor de sânge, pentru a include şi pacienţii cu ateroscleroză, dobândind în acest fel accesul pe o piaţă proftabilă.

Producătorul german de medicamente a apreciat că circa 30 de milioane de noi pacienţi ar putea beneficia de acest medicament, dacă va fi aprobat. Aceştia se vor adăuga unei populaţii de aproximativ 25 de milioane de pacienţi cu fibrilaţie atrială, care reprezintă în prezent cel mai profitabil segment de piaţă pentru Xarelto.

Comisia Europeană trebuie să îşi dea acordul final pentru comercializarea acestor medicamente, dar de obicei respectă recomandarea Agenţiei Europene a Medicamentelor.