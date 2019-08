Adina Alberts, noi declaraţii după textul viral despre cazul Caracal: „Fete din România sunt trimise clienţilor excentrici din Europa“

Chirugul Adina Alberts a publicat pe 30 iulie o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Viorica Dăncilă, în care susţinea că fetele sechestrate la Caracal, Luiza Melencu (18 ani) şi Alexandra Măceşanu (15 ani), nu ar fi moarte, ci traficate. „Sesizaţi, pentru Dumnezeu, Interpolul! Daţi-le în urmărire generală. Există organisme internaţionale care se lupta din greu cu acest fenomen. Ştiţi că România ocupă locul întâi în Europa la traficul de minori pentru sex şi organe?“, a scris Adina Alberts în textul care a fost distribuit de peste 3000 de persoane.

Contactată de ziarul „Adevărul“, Adina Alberts a explicat că a scris textul mânată de „revolta, indignarea, tristeţea că noi, românii, ne vindem copilele“. „Sunt mamă de fetiţă şi nu pot accepta aşa ceva. Îmi iubesc ţara, îmi iubesc poporul şi refuz să cred că noi, românii, suntem nişte «vânzători de copii»“, a declarat chirurgul.

Adina Alberts susţine că mama Luizei Melencu a încercat să o contacteze la începutul lunii iunie, însă ulterior femeia s-ar fi speriat şi ar fi refuzat să mai vorbească. Luiza Melencu este o tânără de 18 ani care a dispărut în luna aprilie a acestui an şi pe care Gheorghe Dincă ar fi omorât-o, după cum bărbatul le-a spus anchetatorilor.

Mama tinerei a sunat-o pe Alberts după ce a văzut o postare pe Facebook în care chirurgul atrăgea atenţia că zeci de românce sunt traficate în străinătate pentru sex. Mesajul era însoţit de imagini cu chipurile mai multor tinere dispărute, inclusiv al Luizei.

„Mama Luizei m-a sunat pe mine la clinică, în urma postării mele de pe Facebook, din 8 iunie anul acesta. În acel moment nu am putut să răspund. Când am revenit cu telefonul, a zis că e greşeală şi că nu are nicio fată! Probabil a fost ameninţată!“, a explicat Adina Alberts.

În scrisoarea deschisă adresată Vioricăi Dăncilă, medicul sublinia că „fetele nu au fost răpite pentru a fi omorâte, ci pentru «a produce»“, afirmând că o astfel de tânără este obligată să întreţină raporturi sexuale contra unor sume fabuloase de bani. „Uitaţi-va la tinereţea şi la frumuseţea lor! Şţiţi câţi bani «produce» o fată de calibrul acesta, pe zi? 50.000 de euro/zi“, a scris Alberts.

În declaraţia pentru „Adevărul“, Adina Alberts a mărturisit că în urmă cu mai multe luni a întâlnit-o pe Silvia Tăbuşcă, doctor în Drept, specializată în drepturile omului şi care, de peste şapte ani, luptă împotriva reţelelor de trafic de carne vie din România. Ea a fost cea care i-a explicat gravitatea şi complexitatea fenomenului, ţara noastră fiind printre primele din Europa la trafic de persoane.

„Accesul la aceste informaţii foarte grave nu este prohibit. Să nu vă imaginaţi că am eu vreo reţea privată de informaţii secrete. Ceea ce se doreşte a fi ţinut departe de populaţie se desfăşoară de fapt sub ochii noştri, ai tuturor, sub ochii poliţiei, ai procuraturii, ai politicienilor, ai demnitarilor cei mai înalţi în stat! În urmă cu câteva luni am întâlnit o femeie care de mai bine de şapte ani, împreună cu organisme internaţionale, încearcă să destructureze reţelele de trafic de carne vie din România. Se numeşte Silvia Tăbuşcă. Şi nu are deloc succes, din păcate! A venit către mine din dorinţa de a face cunoscute anomaliile astea teribile. Sute şi sute de milioane de euro care se câştigă din astfel de trafic, şpăgi date la cele mai înalte nivele. Da, sunt greu de crezut acele cifre! Fetele astea sunt exploatate în bordeluri de lux, sunt trimise clienţilor excentrici din Europa sau merg în ţări precum Qatar sau Emiratele Arabe Unite unde fac sex cu animale, obiecte, utilaje sau în grupuri, etc. Fetelor, care după o perioadă totuşi nu se obişnuiesc cu noua condiţie, li se induce o comă, adesea cu droguri, sunt decerebrate şi apoi devin donatoare de organe, organe vândute pe bani grei în reţelele de trafic de organe. Există ţări în UE, cum e Austria de exemplu, în care legal eşti donator de organe dacă nu îţi dai semnătura că nu vrei! În comă fiind nu mai poţi semna, nu?!“, a declarat Adina Alberts.

În încheiere, Adina Alberts susţine că Brăila şi Bacău sunt două dintre oraşele în care astfel de reţele de traficanţi funcţionează nestingherite: „Brăila e un focar extrem de grav. Bacău este un focar... şi mai sunt şi altele. Sunt fete care dispar zilnic. Toate au dreptul la viaţă“.

Gheorghe Dincă (65 de ani) a sechestrat-o pe Alexandra Măceşanu (15 ani) în dimineaţa zilei de 24 iulie, după ce a luat-o la ocazie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieşirea din Caracal.

A doua zi, Gheorghe Dincă a plecat, iar fata a găsit un telefon şi a apelat de trei ori numărul de urgenţă 112. Înregistrările audio în care Alexandra cere în mod repetat ajutorul poliţiei au fost făcute publice de unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, şi sunt de-a dreptul şocante, pentru că ele relevă modul în care operatorii 112 şi poliţiştii au tratat-o pe copila care vedea în ei unica ei salvare.

Gheorghe Dincă a fost arestat după două zile, pe 26 iulie, iar după alte două zile bărbatul a mărturisit că a ucis-o pe Alexandra în momentul în care şi-a dat seama că a alertat Poliţia. De asemenea, el le-a spus anchetatorilor că a omorât-o şi pe Luiza Melencu, o altă fată dispărută din luna aprilie. Totuşi, după şase zile, autorităţile nu au găsit niciun cadavru.

Pe 31 iulie, şeful DIICOT Felix Bănilă a declarat că percheziţiile din curtea inculpatului au fost finalizate şi că victimele nu se află acolo . „Până nu avem informaţii certe că una sau ambele victime au fost omorâte, nu putem neglija varianta că ar fi în viaţă“, a declarat acesta. Acesta a spus că se caută dovezi concrete şi că anchetatorii nu se pot baza doar pe declaraţiile lui Dincă.

