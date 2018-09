Adevărul Live, ora 11.00. „Let's Do It, Romania!“ caută un milion de români care va curăţa ţara de gunoaie. Cum să te implici

Voluntari la Ziua de Curăţenie Naţională Foto: „Let's do it, Romania!”

Pe 15 septembrie, când are loc World Cleanup Day, „Let`s Do It, Romania!“ îşi propune să organizeze cea mai ambiţioasă acţiune civică de până acum: implicarea unui milion de români la ziua de curăţenie. La nivel internaţional, mişcarea va uni 150 de ţări care vor face curăţenie în aceeaşi zi.

Obiectivul campaniei este de a mobiliza 5% din populaţia globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate. Primul pas - încrierea ca voluntar pe site-ul www.letsdoitromania.ro.

La Adevărul Live, de la ora 11:00, vorbim cu Anca Maria Baniţă, membru fondator al organizaţiei manager de comunicare, despre culisele organizării zilei de curăţenie de pe 15 septembrie, câţi români s-au înscris până în prezent pentru a participa ca voluntar la strângerea de deşeuri şi cum se pot implica cei care vor să pună umărul la o ţară mai curată.

Adrian Despot este susţinător al campaniei „Let`s Do It, Romania!“