Adevăratul pericol: panica, nu virusul

69 de persoane, dintre care 6 în Bucureşti, erau ieri după-amiază în carantină, iar peste 4.000 erau izolate la domiciliu, 900 dintre acestea fiind în Bucureşti, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru. Totodată, acesta a menţionat că nici una dintre cele 13 persoane care au intrat în contact direct cu cetăţeanul italian diagnosticat cu coronavirus după ce a fost în România nu este infectată cu noul virus gripal. Oficialii au precizat şi cum se desfăşoară în acest moment perioada de carantină. Toate persoanele care vin din zone închise – Wuhan, vasul de croazieră Diamond Princess sau din cele 11 comune din Italia – sunt puse în carantină 14 zile. Acestea vor fi testate la intrarea în carantină, iar la încheierea perioadei de 14 zile vor face două teste la interval de 24 de ore. Ambele trebuie să fie negative. „Comitetele judeţene de urgenţă, sub coordonarea prefectului, vor administra aceste centre de carantină”, a spus Tătaru.





Ghid pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus

În acelaşi timp, autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a realizat un ghid ce conţine recomandări ale autorităţilor naţionale cu responsabilitate în domeniul prevenirii şi limitării îmbolnăvirilor cu noul virus. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii cercetătorii au observat faptul că acest virus necesită un contact strâns pentru transmiterea interumană, dar nu este exclusă posibilitatea transmiterii şi prin contact cu suprafeţe/obiecte care au fost contaminate cu secreţii respiratorii provenite de la o persoană infectată. Totuşi, având în vedere rezistenţa redusă a coronavirusurilor în mediu, ele fiind virusuri fragile, se presupune că, şi în cazul noului coronavirus, este foarte puţin probabilă transmiterea prin intermediul coletelor internaţionale (via avion sau pe cale navală), ţinând cont de timpul lung de procesare şi transport.

Recomandările Ministerului Sănătăţii

Autorităţile ne sfătuiesc să ne luăm medicamente antivirale şi nici antibiotice decât în cazul în care sunt prescrise de medic; să curăţăm toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; să utilizăm masca de protecţie doar în cazul în care suspectăm că suntem bolnavi sau în cazul în care acordăm asistenţă persoanelor bolnave; să ne spălăm mâinile de multe ori (cel puţin 20 de secunde); să evităm contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; să nu ne atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile şi să acoperim gura şi nasul dacă strănutăm sau tuşim. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puţin 14 zile.

În acelaşi timp, autorităţile ne recomandă să evităm contactul cu persoanele care suferă de infecţii respiratorii acute şi să le interzicem acestora să vină în contact direct sau indirect cu animalele şi produsele de origine animală, dar şi să evităm contactul neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele sălbatice.

Patru persoane, cercetate pentru zădărnicirea combaterii bolilor

Nu au întârziat să apară nici dosarele penale deschise pentru zădărnicirea combaterii bolilor. „Dispoziţiile legale privind zădărnicirea combaterii bolilor au o condiţie: dacă aceasta (infracţiunea – n.r.) a avut ca urmare răspândirea bolii. Discutând în plan social, e evident că nu ne dorim să se producă rezultatul, însă noi ne dorim să rămânem în legătură cu organele administraţiei din domeniul Ministerului Sănătăţii astfel încât să asigurăm valorificarea penală, dacă va fi cazul”, a explicat procurorul general al României, Gabriela Scutea.

Anchetatorii au deschis două dosare penale privind infracţiunea de „zădărnicirea combaterii bolilor”. În primul dosar este cercetat un bărbat 30 de ani din Sălaj, care nu a declarat corect la intrarea în ţară localitatea din care se întorcea. Bărbatul a sunat la 112 pe 25 februarie, pentru a anunţa că în noaptea precedentă a ajuns în România din Italia. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD şi supus unui control medical. Ulterior, poliţiştii au constatat că sălăjeanul nu fusese luat în evidenţă la punctul de frontieră prin care susţinea că a intrat în ţară. Bărbatul este izolat la domiciliu pentru 14 zile.

În al doilea dosar sunt vizaţi trei chinezi din Piatra-Neamţ, care au fost văzuţi în timp ce desfăşurau activităţi comerciale, deşi trebuiau să se afle în izolare la domiciliu. Cei trei au venit din China pe 12 februarie şi au intrat în ţară prin Aeroportul Henri Coandă. Deşi chinezii nu au prezentat simptome de coronavirus la evaluarea medicală, trebuiau, potrivit regulamentelor în vigoare, să stea în autoizolare la domiciliu timp de 14 zile.

Avertizări pentru călători

Evitaţi orice călătorie ne-esenţială! Dacă călătoria este imperios necesară, evitaţi contactul cu persoane bolnave, în particular cu cele care prezintă simptome respiratorii, respectaţi o bună igienă a mâinilor şi a alimentelor. Călătorii cu simptome respiratorii acute (tuse, febră, dureri de gât, scurtarea respiraţiei) care revin din cel puţin una din zonele afectate sunt sfătuiţi să îşi pună masca pe nas şi gură, să sune la 112 şi să se adreseze secţiei/spitalului de boli infecţioase cel mai apropiat, unde să menţioneze medicului infecţionist istoricul de călătorie.

Simptomele care deosebesc infecţia cu coronavirus de o altă afecţiune respiratorie

Momentan, peste 75.000 de persoane sunt bolnave de noul coronavirus, iar peste 2.700 au murit din această cauză. Pe de altă parte, câteva zeci de milioane de oameni sunt bolnavi de gripa sezonieră, iar peste 75.000 au decedat în acest sezon. Specialiştii europeni arată că gripa şi COVID-19 au simptome asemănătoare însă sunt diferite în ceea ce priveşte gravitatea şi rata de răspândire.

Covid-19 şi gripa: asemănări şi diferenţe

În ceea ce priveşte gripa, tabloul simptomelor este unul complet: febră, tuse, frisoane, durere în gât, dureri musculare, dureri de cap, nas înfundat, oboseală şi uneori vărsături şi diaree, conform Centrului European pentru Controlul Bolilor şi Prevenţie, agenţie a Uniunii Europene. În ceea ce priveşte COVID-19 însă, specialiştii nu cunosc toate elementele. Cele mai comune simptome sunt febra, tusea, dureri musculare, oboseală şi probleme de respiraţie şi scurtarea respiraţiei. Doar o mică parte din bolnavi acuză dureri în gât sau le curge nasul şi un procent şi mai mic a avut diaree, ameţeli şi vărsături.

Apoi, bolnavii de gripă clasică îşi revin în mai puţin de două săptămâni, iar în cazul în care se agravează, dezvoltă complicaţii precum pneumonia. În schimb, cei care sunt infectaţi cu COVID-19 şi nu se tratează fac pneumonie acută, sindrom respirator acut sever, nu mai pot respira, fac şoc septic, iar organele încep să nu mai funcţioneze optim sau cedează, ducând la deces.

Deoarece virusurile respiratorii au simptome similare, sunt dificil de diferenţiat doar în baza simptomelor, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Momentan, gripa sezonieră a provocat mai multe decese decât COVID-19, deoarece cel din urmă este influenţat de vârstă şi sistemul imunitar, printre alţi factori. Apoi, în ceea ce priveşte transmiterea gripei clasice şi coronavirusului, gripa are valoarea 1,3, însă pentru coronavirus nu s-a putut stabili încă, dar cercetători din Anglia arată că valoarea ar fi 2,2, ceea ce înseamnă că fiecare persoană infectată poate îmbolnăvi în medie, încă 2,2 persoane.

COVID-19 este asemănător din punct de vedere genetic cu Sindromul Respirator Acut (SARS) din 2003, mai arată Centrul European.

Cercetător pe probleme de imunologie: „Gravitatea infecţiilor cu Covid-19 este cam aceeaşi cu gravitatea unei gripe“

Mihai Netea (foto dreapta), cercetător la Universitatea Radboud din Nijmegen, profesor de Biologie Experimentală, unul dintre cei mai importanţi cercetători din lume pe probleme de imunologie, spune că sunt două scenarii posibile privind evoluţia noului coronavirusului (virusului Covid2019).

„Un scenariu încă posibil, deşi devine tot mai dificil, este ca ţările unde există infecţii să reuşească să-l ţină în frâu complet, să nu se răspândească. Ar fi scenariul care s-a întâmplat, din fericire, cu virusul SARS. care a dispărut. El s-a răspândit în câteva ţări, nu în aşa de multe ca actualul coronavirus, nu infecta chiar aşa de uşor ca actualul coronavirus, şi s-a reuşit să fie oprit. O a doua posibilitate care în momentul acesta încet-încet devine mai plauzibilă este că se va răspândi peste tot şi va deveni endemic, în sensul că va fi în populaţie. Într-adevăr, aşa se întâmplă, când apare un astfel de virus relativ multe persoane vor face infecţia fiindcă nu există această memorie imună. Dar în al doilea an, în al treilea an şamd, va fi fi din ce în ce mai puţin răspândit, din cauză că tot mai mulţi oameni vor avea memoria imună a virusului respectiv şi vor fi imuni, nu vor mai fi infectaţi de acel virus. În plus, sperăm că va veni primăvara, cât de repede. Nu ştim sută la sută, dar probabil e un virus căruia nu-i place căldura şi sperăm ca numărul de infecţii să scadă în momentul în care vremea devine mai caldă, ceea ce ne va da ceva timp extra de 6-9 luni, probabil până la sezonul următor, pentru dezvoltarea unor vaccinuri, la fel ca şi vaccinurile gripale”, a explicat cercetătorul pentru Hotnews.ro.

Mihai Nedea a explicat că virusul Covid2019 este o gripă cu efecte obişnuite, nu este nici atât de uşor precum virusurile răcelii, dar nu este nici atât de grav precum SARS-ul. „Acest virus face parte din familia coronavirusurilor, care este o familie foarte mare. Răceala obişnuită pe care o facem, de trei, patru ori pe iarnă, acea răceală în care ne curge un pic nasul, şi atunci tot de coronavirusuri e vorba, sunt virusuri ce fac parte din aceeaşi familie. Acelea sunt virusuri care dau infecţii foarte uşoare, bineînţeles. În acelaşi timp, sunt şi alte coronavirusuri, cum a fost SARS-ul acum 10 ani, sau cum a fost MERS, care au apărut cu 4-5 ani în urmă şi pe care, Slavă Domnului! nu le mai găsim deocamdată – decât MERS-ul foarte puţin. Acelea erau mult mai grave. Aveau o mortalitate mare. Coronavirusul actual, Covid2019, este undeva între ele ca gravitate, nu este nici atât de uşor precum virusurile răcelii, dar nu este nici atât de grav precum SARS-ul. Gravitatea infecţiilor cu Covid2019 este cam aceeaşi ca gravitatea unei gripe. Acea gripă sezonieră care se face în fiecare an, începând din noiembrie până prin martie. Victimele sunt în special oameni care sunt fragili din punct de vedere al sănătăţii. Aceasta este o infecţie care a apărut acum câteva luni, luată de la un animal, de undeva din China, la fel ca marea majoritate a infecţiilor umane. Nu este una dintre cele mai grave, dar nu este nici o infecţie uşoară. De ce este serioasă? Pentru că atunci când a pătruns în populaţia umană această infecţie cu Covid2019 nici unul dintre noi nu aveam niciun fel de memorie imună cu astfel de infecţie. Astfel, un număr mai mare de persoane este susceptibil să facă infecţia, mai mare decât în cazul gripei”, a arătat cercetătorul.

Acesta a explicat şi ce este memoria imunitară a organismului şi cum ne ajută de fapt vaccinurile. „Memoria sistemului imun se bazează pe faptul că celulele din sângele nostru, globulele albe, numite leucocite, în momentul când întâlnesc un virus sau o bacterie care ne dă o infecţie, înregistrează această informaţie sub forma unor transformări chimice ale ADN-ului din nucleul lor – care este uşor modificat – în aşa fel încât să identifice mai uşor data viitoare virusul sau bacteria care dă infecţia respectivă. Aceste mici modificări chimice duc şi la expresia unor proteine pe suprafaţa celulelor albe, care se numesc receptori şi care sunt ca nişte mâini, care simt virusurile şi bacteriile care circulă şi care ne infectează la un moment. Aceste modificări chimice fac ca la un moment dat celula să aibă mai mulţi receptori pe suprafaţa ei şi îi este mai uşor să recunoască infecţia respectivă. Este ca şi cum noi ne-am întâlni cu cineva pentru prima oară, pe care nu-l recunoaştem iniţial, întâi trebuie să facem cunoştinţă, să ştim cine este, dar a doua oară când vedem persoana respectivă ne este mult mai uşor s-o recunoaştem. Acest principiu se află şi la baza vaccinurilor. Vaccinurile dau această informaţie globulelor albe fără să cauzeze infecţia, în aşa fel încât globulele albe să recunoască infecţia mult mai repede şi să acţioneze mult mai eficient. La fel ca la poliţie, este exact acelaşi lucru: când trebuie să prinzi un criminal periculos, ce trebuie să ştie poliţistul? Cum arată criminalul. Îi arăţi o poză omului, îl recunoaşte, când se duce pe stradă şi întâlneşte criminalul, să-l aresteze. Poza nu e periculoasă când o vezi, poza nu te atacă. Chiar dacă este a unui criminal foarte periculos, poza nu te atacă, fiindcă n-are cum. La fel, un vaccin nu este periculos, este o parte a virusului sau bacteriei care nu poate cauza infecţie, dar care poate fi recunoscută.

Alertă în Gorj, după ce italianul cu coronavirus s-a plimbat prin tot judeţul

Autorităţile din judeţele Dolj şi Gorj, unde s-a aflat italianul Cesare Emenddatori - foto (71 de ani) diagnosticat cu coronavirus când s-a întors în Rimini, sunt în alertă maximă. Acesta s-a aflat pe teritoriul României în perioada 18-22 februarie. Bărbatul a venit împreună cu fiul său de zece ani cu o cursă Wizzair care a aterizat aproape de miezul nopţii pe aeroportul din Craiova. La scurt timp, italianul căsătorit cu o româncă a închiriat o maşină şi a venit în localitatea Bâlteni, din judeţul Gorj, acolo unde se află socrii şi rudele sale. Potrivit primarului comunei Bâlteni, Cesare Emenddatori a lăsat copilul la bunici, după care a plecat în Târgu Jiu, unde are un apartament într-o zonă centrală a oraşului. Într-una din zile, italianul alături de o altă persoană a mers la Primăria comunei Drăguţeşti, unde deţine un abator dezafectat, pentru a-şi achita impozitele. Cesare Emenddatori a avut întâlniri cu oameni de afaceri din Gorj, precum şi cu alte persoane. Doi tineri, soţ şi soţie, s-au prezentat marţi seara la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, susţinând că au intrat în contact cu italianul, ei fiind izolaţi la domiciliu.

Anchetele epidemiologice în vederea identificării persoanelor care au intrat în contact direct sau indirect cu italianul diagnosticat cu coronavirus şi aplicarea măsurilor necesare au a început de marţi seara în Bâlteni, Târgu-Jiu şi Craiova. Până miercuri, în jurul orei 15,00, fuseseră recoltate probe de la 44 de gorjeni, care au intrat în contat direct sau indirect cu italianul şi sunt izolaţi la domiciliu. Dintre acestea, reprezentanţii Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“ au anunţat, miercuri, la ora 14.30, că 13 au fost negative.

13 cetăţeni din municipiul Târgu-Jiu sunt izolaţi la domiciliile lor din diferite cartiere ale oraşului. Conducerea Primăriei Târgu-Jiu a luat decizia să le asigure hrana prin sistem catering.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocat sub coordonarea prefectului judeţului Gorj, Cristinel Rujan. „Până în acest moment, niciuna dintre persoanele identificate că au intrat în contact cu cetăţeanul italian nu manifestă un simptom care ar putea să contureze ideea că ar putea să fie purtătoare a acestui virus. Nu avem nicio solicitare la unităţile de primiri urgenţă şi nici la numărul unic de urgenţă 112 de la persoane care să prezinte manifestări specifice acestui virus. Persoanelor care au avut un contact direct sau indirect cu cetăţeanul italian li s-au prelevat probe biologice care au fost transportate la Institutul Naional «Matei Balş» din Bucureşti şi s-au luat măsura izolării la domiciliu sub supraveghere“, a spus prefectul judeţului Gorj.

Cursa Bologna-Craiova de marţi seara a fost anulată, după ce s-a stabilit că în avionul respectiv a călătorit, pe data de 18 februarie, italianul Cesare Emenddatori.

Aeronava a aterizat pe aeroportul din Craiova în jurul orei 2.00 noaptea doar cu echipajul la bord. Toţi pasagerii au rămas în Bologna şi au fost cazaţi la un hotel, fiind ulterior trimişi în ţară cu un alt zbor. Când a ajuns la Craiova, avionul a fost dezinfectat, deşi între timp a mai efectuat şi alte curse. De asemenea, un medic cu cetăţenie română şi italiană care a călătorit în acelaşi avion cu italianul a venit la spitalul din Craiova şi a solicitat să intre în carantină. Autorităţile au transmis că, de asemenea, s-a luat decizia plasării în carantină a celor şapte stewardese din aeronavă. (Alin Ion, Ana Popescu)