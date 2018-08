Încă 70 de noi cazuri de rujeolă confirmate în România

Concret, în săptămâna 6 – 22 august au fost raportate încă 70 cazuri nou confirmate în 16 judeţe şi în municipiul Bucureşti, potrivit datelor transmise de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). În ultima săptămână nu au fost înregistrate decese.

Cele mai multe cazuri noi - 24 au fost înregistrate, în ultima săptămână, în judeţul Iaşi. Tot 24 au fost confirmat şi în Neamţ. Alte şapte cazuri s-au înregistrat în Buzău, şase cazuri au fost diagnosticate în Constanţa, în Bihor au fost confirmate cinci cazuri, iar în Galaţi s-au înregistrat două cazuri noi de rujeolă. Câte un caz s-a înregistrat în Bucureşti şi judeţele Brăila, Călăraşi, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Vaslui.

Ultimele decese din cauza rujeolei au fost înregistrate la sfârşitul lunii iunie. Atunci au murit doi copii, unul în vârstă de un an şi o lună, din judeţul Covasna, iar celălalt în vârstă de 2 ani şi 10 luni, din judeţul Constanţa, ambii nevaccinaţi antirujeolic.

Copiii, cei mai expuşi la virus

De la debutul epidemiei în România, cele mai multe cazuri de rujeolă - 4.967 au fost la copii cu vârsta între un an şi patru ani, iar 3.078 de cazuri s-au înregistrat la copii cu vârsta sub un an, în timp ce 2.395 de cazuri au fost la copii cu vârsta între cinci şi nouă ani.

Cauza principală a înbolnăvirilor o reprezintă rata scăzută de vaccinare, potrivit Ministerului Sănătăţii. De anul trecut din iunie şi până în prezent, au fost imunizaţi puţin peste 430.000 de copii, însă cu toate acestea încă vorbim despre o epidemie de rujelă. Datele mai arată că 20% dintre micuţi nu au primit nici măcar o doză de vaccin în primele 18 luni de viaţă.

Şi mai grav este că imunizarea împotriva rujeolei are cea mai mare rată de refuz dintre toate vaccinurile schemei naţionale de vaccinare.

Boală infecţioasă

Rujeola sau pojarul cum i se mai spune în termeni populari este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare, afirmă specialiştii, iar pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Medicii recomandă vaccinarea pentru că bătrânii şi bebeluşii nu au un sistem imunitar care să lupte eficient.

În februarie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atras atenţia că Europa a înregistrat o creştere puternică a cazurilor de rujeolă, situaţie considerată o tragedie, iar România se află pe primul loc în topul statelor europene cu cele mai multe cazuri.