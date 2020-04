Încă 13 decese confirmate în ultimele ore. Bilanţul total a ajuns la 197

„ Deces 185: Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.

Deces 186

Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidităţi: HTA std II

Deces 187

Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.

Deces 188

Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 189

Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 190

Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidităţi: Boala cardiovasculata, CIC

Deces 191

Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate

Deces 192

Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat

Pentru a elucida situaţia infecţiei cu COVID 19 în judeţul Arad şi raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP - CRSP Timişoara la fata locului.

Deces 193

Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidităţi: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica

Deces 194

Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidităţi: CIC, HTA, AVC, DEMENTA

Deces 195

Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.

Deces 196

Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.

Deces 197

Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidităţi: tromboza artera pulmonara operata”, a trimis marţi după=amiază grupul de Comunicare Strategică

21 decese în cursul zilei de marţi

Ziua de marţi s-a dovedit o zi neagră, cu nu mai puţin de 19 decese înregistrate. Cu puţin timp înainte fuseseră anunţate decesele a doi bărbaţi, de 69 de ani din Suceava ce suferea de diabet, şi un alt bărbat de doar 46 de ani, acesta fără comorbidităţi identificate.

„Deces 183: Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat în Spitalul de BI Iaşi-ATI cu diagnosticul de Infecţie SARS-COV 2 formă severă, complicaţie, în data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta.

Deces 184: Bărbat, 46 ani din jud. Neamţ. Pacientul a revenit din Germania pe data de 16.03.2020. Internat în data de 26.03.2020 în Spitalul de BI Iaşi-ATI prin transfer de la BI Piatra Neamţ. Recoltat pentru COVID-19 în 24.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 26.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Fără comorbidităţi identificate”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică

În cursul dimineţii 6 decese au fost anunţate

„Deces 177: Femeie, 67 ani din jud. Mehedinţi. Internată în SJU Drobeta Turnu-Severin în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Transferată în secţia ATI-05.04.2020 Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidităţi: afecţiune pulmonară cronică. Decesul a survenit în timpul transferului spre SCBI Craiova Deces 178: Bărbat, 60 ani din jud. Ialomiţa. Internat în SJU Slobozia în 04.04.2020-Insuficienţă respiratorie acută, cu dispnee. Transferat în secţia ATI- intubare 05.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 05.04.2020. Deces 179: Bărbat, 66 ani din jud Alba. Internat în SJU Alba Iulia în 05.04.2020, secţia Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angină post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala şi tricuspidiana, HTA. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidităţi: cardiopatie ischemica, HTA, fibroza pulmonara, boala renala cronica – dializa, Diabet Zaharat insulinodependent, Obezitate. Investigaţie în curs pentru expunere (pacient cu domiciliu în judeţul Cluj, dar aflat în vizită la fiica din judetul Alba înainte de internare) Deces 180: Bărbat, 94 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad în 04.04.2020- Insuficienţă respiratorie acută. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 04.04.2020. Comorbidităţi: cardiopatie cronică, Fibrilatie atrială Deces 181: Bărbat, 55 ani din jud Sălaj. Internat în SJU Zalău în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidităţi: afecţiune pulmonară cronică. Deces 182: Femeie, 70 ani din Bucureşti. Internata în Spitalul Sf. Ioan Bucureşti, ulterior transferată la Spitalul V. Babeş Bucureşti. Rezultat pozitiv în data de 02.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidităţi: afecţiuni cardiace cornice”, a transmis Grupul de Counicare Strategică.

Bilanţul total al persoanelor infectate cu noul coroanvirus a ajuns marţi la 4.417 de cazuri după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 360 de cazuri noi. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate şi externate, iar alte 182 au decedat. La secţiile de terapie intensivă în acest moment sunt internaţi 274 de pacienţi, în creştere accelerată faţă de 179 ieri.