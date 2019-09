8.000 de noi cazuri de cancer din sfera ginecologică sunt diagnosticate anual în România

„Anual aproximativ 8.000 de cazuri noi însumate pentru cele 5 tipuri de cancer – corp uterin, col, ovarian, vulvar şi vaginal – sunt diagnosticate în România, conform datelor Globocan. Conform statisticilor, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer la femei. În România avem cea mai mare rată de mortalitate prin cancer de col uterin, iar cancerul ovarian numit şi ucigaşul tăcut se diagnostichează încă în formele avansate ale bolii", arată Asociaţia ANAIS.

Potrivit datelor Globocan, din cele aproximativ 8.000 de cazuri noi însumate pentru cele 5 tipuri de cancer, 3.308 sunt de col uterin, 2.470 sunt de corp uterin, 1.840 de cazuri de cancer ovarian, 331 -vulvar şi 50- vaginal.

În 2018 la nivel mondial, peste 1.3 milioane de femei au fost diagnosticate cu diferite tipuri de cancer din sfera ginecologică, iar 468.000 de femei au murit din această cauză.

Pentru a marca Ziua mondială de luptă impotriva cancerelor ginecologice, pe data de 20 septembrie vor avea loc evenimente simultane în 22 de ţări sub sloganul “A Game Against Cancer”, concomitent cu campanii de comunicare digitale şi în social media. World GO Day (Gynecologic Oncology Day) este un eveniment internaţional organizat pentru prima dată în acest an, dedicat conştientizării factorilor de risc, simptomelor, detectării precoce şi prevenţiei cancerelor ginecologice.