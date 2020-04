430 de cazuri noi de coronavirus în România. Numărul deceselor a ajuns la 141

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 430 de noi cazuri de îmbolnăvire, au transmis sâmbătă, autorităţile.



La ATI, în acest moment, sunt internaţi 119 pacienţi.

Încă 8 decese în România: o femeie a murit în casă, alta în ambulanţă

Deces 134 Femeie, 66 ani care a fost dializată într-o clinică din Bucureşti. Persoana a fost găsită decedată în casă în data de 03.04.2020. Pacienta a fost confirmată cu COVID 19 în data de 02.04.2020. Deces 135 Bărbat, 34 ani din jud. Mureş. Persoana cunoscută cu Sindrom Pradder Willi a fost internată în data de 26.03.2020 pentru febra, tuse, dispnee în secţia de ATI a SCJU Tg. Mureş. Testarea pentru gripă a avut rezultat negativ, în data de 03.04.2020 se confirmă COVID 19. Avea condiţii medicale pre-existente: obezitate, boală cardiovasculara, boală pulmonară. Data decesului: 27/03/2020. Deces 136 Bărbat, 59 ani din jud. Mehedinţi. Internat în SCBIT “Victor Babeş” Bucureşti, prin transfer de la SCU Drobeta-Turnu Severin, pe data de 29/03/2020, confirmat în INCDMM CANTACUZINO pe data de 27/03/2020. Data decesului: 03/04/2020 –Insuficienţă respiratorie protezată mecanic, ARDS, sd de citoliza hepatica, DZ in observatie, injurie renala acuta, obezitate morbidă. Deces 137 Femeie, 82 ani din jud. Galaţi. Persoană internată într-o instituţie de îngrijire persoane vârstnice, confirmată în laboratorul Spitalului Galaţi pe data de 03/04/2020. În aceeaşi instituţie s-au confirmat şi alte cazuri COVID 19. Data decesului: 03/04/2020. Deces 138 Bărbat, 79 ani din jud. Cluj. Persoana aflată la domiciliu decedează în drum spre spital în ambulanţă. Avea condiţii medicale pre-existente: ramolisment cerebral, dementa mixtă, DZ, infart miocardic cicatriceal, boală cardiovasculară, boală pulmonară. Contact cu ginerele- sofer transport local de persoane, confirmat pe data de 03/04/2020. Data decesului: 03/04/2020. Deces 139 Femeie, 59 ani din jud. Timiş. Persoana decedează în ambulanţă în timpul transferului de la secţia de ortopedie a SJU Timişoara la SCBI V. Babeş - Timişoara. Confirmat pe data de 03/04/2020. Data decesului: 03/04/2020. Deces 140 Femeie, 59 ani din Bucureşti. Persoana din focarul clinicii care realizează proceduri de hemodializă. Confirmată pe data de 27/03/2020. Data decesului: 29/03/2020 Deces 141 Barbat, 59 ani din jud. Arad, Persoana internată în secţia BI Adulţi a SCJU Arad cu diagnosticul Bronhopneumopatie, HTA, Infecţie COVID-19. Confirmat pe data de 03/04/2020. Data decesului: 02/04/2020.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 15.252 de persoane. Alte 113.449 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.



Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 36.092 de teste.

Arafat: Carantina e o măsură de protecţie, nu o pedeapsă Arafat a a precizat sâmbătă că transportul celor decedaţi din cauza COVID-19 nu face parte din atribuţiile ambulanţelor. Procedura spune că oricum, cei care ridică trupurile neînsufleţite trebuie să aibă măsuri minimale de protecţie. În ceea ce priveşte carantina impusă Sucevei, Arafat a precizat că aceasta nu este o pedeapsă, ci o măsură de protecţie pentru a diminua numărul de cazuri de infectare. „Aceste măsuri sunt extrem de importante. Observăm, totuşi, că nu toată lumea înţelege aceste măsuri şi abuzează de modul în care completează declaraţia pe proprie răspundere. Populaţia trebuie să înţeleagă că aceste măsuri sunt în sprijinul ei, nu împotriva sa”, a declarat Arafat, la Digi24.

Orban: O nouă ordonanţă militară, în pregătire

Premierul Ludovic Orban a anunţat, sâmbătă, după o întâlnire de lucru cu ministrul de Interne, Marcel Vela, şi cu cel al Sănătăţii, Nelu Tătaru, că este pregătită o nouă ordonanţă militară, aceasta fiind aproape în forma finală şi urmând a fi prezentată în cursul zilei.



"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare...", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, după o întâlnire de lucru la Ministerul de Interne, la care a participat şi ministrul Marcel Vela.



El a spus că la întâlnire a particiat şi ministrul Sănătăţii, fiind stabilite şi măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primeacă pacienţi cu COVID-19.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 893 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 4.164 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.



Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 300 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.



Poliţiştii şi jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 7.824 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 15.917.600 de lei.



În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 317 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 129 în Spania, 152 în Italia, 15 în Franţa, 8 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia şi SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 26 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 9 în Italia, 7 în Franţa, 4 în Marea Britanie, 5 în Spania şi unul în Germania, au decedat.



„Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20”, se arată în comunicatul autorităţilor.



Situaţia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european şi global

Până la data de 3 aprilie 2020, au fost raportate 482.016 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania şi Regatul Unit.