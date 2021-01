15 ianuarie, ora 15. Acesta este momentul în care se dă startul programărilor pentru a II-a etapă de vaccinare împotriva COVID-19

“În ceea ce priveşte modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3:00 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a doua în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call-center şi aici ca noutate vom avea un număr unic la nivel naţional – 0214144425, practic, sunând la acest număr apelurile vor fi preluate în cele 42 de call-centere distribuite la nivelul fiecărui judeţ. O altă modalitate de programare, prin Direcţia de Asistenţă Socială din primării sau prin intermediul aparţinătorilor care pot să creeze, să îşi facă cont şi să înscrie până la maxim zece persoane dintre aparţinători, din familie”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.

El a explicat şi cum pot fi programate persoanele cu boli cronice care au sub 65 de ani.

“Pentru persoanele care sunt în evidenţă cu boli cronice sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie, dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call-center individual, pe pagina web, prin Direcţia de Asistenţă Socială sau la fel prin intermediul aparţinătorilor. De asemenea, pentru persoanele care deservesc activităţi esenţiale programarea se face prin angajator şi, de asemenea, atunci când angajatorul înscrie persoanele pe care le are în angajate sau în contract de prestări pentru acele activităţi esenţiale, beneficiarul poate să îşi stabilească, după ce este validat de angajator, ziua şi centrul unde vrea să meargă să se vaccineze”, a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.

Pfizer a autorizat folosirea a 6 doze în loc de 5

Până în acest moment au fost recepţionate 450.450 de doze de vaccin. Joi vor fi, însă, reactualizate stocurile, după o decizie la nivel european, transmisă de compania Pfizer, potrivit căreia se vor putea folosi 6 doze în loc de 5 din flaconul în care vine vaccinul.

Totodată, după autorizarea vaccinului AstraZeneca, care foloseşte o altă tehnologie decât vaccinurile Pfizer şi Moderna, românii ar putea alege, în centrul de vaccinare ce ser să li se injecteze, în funcţie de vaccinul disponibil.

„Dacă o persoană insistă să primească un anumit tip de vaccin şi este la centrul respectiv, probabil se va putea face acest lucru. Vom vedea şi care va fi mecanismul care se va aplica la nivel european”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Până acum, din cele peste 134.000 de doze de vaccin s-au risipit 272 de doze, adică aproximativ 0,16%.