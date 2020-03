143 de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Bilanţul total a ajuns la 576 de pacienţi confirmaţi

„Până astăzi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate şi externate (51 la Timişoara, 17 la Bucureşti, 3 la Craiova, unul la Constanţa şi unul la Iaşi).

Până astăzi, 23 martie, 4 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 şi cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Bucureşti, Craiova Iaşi şi Suceava, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 143 de noi cazuri de îmbolnăvire, ceea ce înseamnă că şi România intră pe lista ţărilor galbene, cu peste 500 de persoane infectate.

Unul dintre cazuri este cel al unui deţinut care în data de 11 martie a.c., a fost transportat de la Poliţia Capitalei la Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava pentru probleme medicale. În urma testării realizate astăzi, 23 martie, acesta a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19). Precizăm că deţinutul a fost izolat încă de la momentul încarcerării, iar la testarea realizată în data de 11 martie a.c., pentru depistarea unei posibile infecţii cu COVID-19, rezultatul a fost negativ.

Pacienţii nou confirmaţi au vârsta cuprinsă între 5 ani şi 76 de ani.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 15 pacienţi, din care 7 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalţi pacienţi este bună, staţionară.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 5.066 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 72.247 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

141 de dosare penale

Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 141 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat 665 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

De asemenea, cu ocazia formalităţilor de intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, în care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 Cod Penal.

118 persoane nu au respectat perioada de autoizolare

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2 şi până în prezent, au fost plasate în carantină instituţionalizată 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, două persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Reamintim că, începând din această seară, în intervalul orar 22.00 – 06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.

După ora 22.00, pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional sau personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la solicitarea autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţă eliberată de angajator sau o declaraţie pe proprie răspundere şi actul de identitate, după caz. Declaraţia pe propria răspundere poate fi completată şi olograf.

Al patrulea deces în România al unei persoane confirmate pozitiv la COVID 19

România a înregistrat luni dimineaţă al patrulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 in Spitalul Judeţean Suceava, cu afecţiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare. „În această dimineaţă a fost înregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmate pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 îmartie 2020 in Spitalul Judeţean Suceava, cu afecţiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), fără context epidemiologic (nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv)”, au transmis autorităţile.

Primul deces a fost anunţat duminică, la primele ore. Bărbatul de 67 de ani din Filiaşi, judeţul Dolj, a locuit în Franţa în ultimii 10 ani, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală. La începutul lunii martie, acesta a cerut să fie adus în ţară. Pe 15 martie, la zece zile de la revenire în România, a sunat la numărul de urgenţe anunţând că nu se simte prea bine. A fost internat la Spitalul din Filiaşi, unde medicii au cerut insistent ca pacientul să fie testat pentru coronavirus.

Cel de-al doilea pacient decedat, în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul „Victor Babeş” din Capitală şi suferea la rândul său de o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. Ca şi în cazul pacientului de la Dolj, acestuia nu i s-a făcut testul de coronavirus decât mult prea târziu.

Duminică seară s-a produs al treilea deces pe teritoriul ţării ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus (COVID-19), au transmis autorităţile. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, este omul de afaceri Vasile Ouatu, fost viceprimar al municipiului Piatra Neamţ, afirmă surse medicale. El suferea de afecţiuni cronice. Vasile Ouatu a fost transferat la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi în urmă cu două zile, fiind adus de la spitalul din Piatra Neamţ, după ce a fost confirmat cu coronavirus. Surse medicale afirmă că starea sa de sănătate s-a agravat brusc, el murind în cursul serii de duminică la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Miercuri, lui Vasile Ouatu i se deshisese un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor” pentru că ar fi refuzat internarea şi alte investigaţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ.