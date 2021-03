Zetea, după respingerea amendamentelor PSD la buget: Ordinul de partid a fost mai important decât propria conştiinţă a celor din PNL. Nu vom vota bugetul

„E păcat că au fost respinse absolut toate amendamentele, pentru că a fost şi foarte multă muncă şi au fost foarte multe dintre amendamente apreciate chiar de către colegii de la PNL, doar că ordinul de partid a fost mult mai important decât propria conştiinţă a celor din PNL, din Comisia de Buget-Finanţe”, a declarat Gabriel Zetea, la RFI, după respingerea amendamentelor PSD la bugetul pe 2021.

El a transmis că PSD nu va vota bugetul pe 2021.

„Absolut sigur nu vom vota acest buget, nu am făcut-o nici în comisiile de buget-finanţe, pentru că acest buget nu are o viziune sau are o viziune foarte proastă (...). Felul în care a pornit această guvernare de dreapta şi ştiu că în cadrul Guvernului există foarte mulţi fani, în frunte cu premierul Cîţu, ai statului minimalist, va genera austeritate, reducerea şi contractarea economiei”, a susţinut el.

Întrebat dacă PSD va contesta bugetul pe 2021 la Curtea Constituţională, Gabriel Zetea a răspuns: „Nu ştiu dacă avem motive pentru a sesiza CCR, atâta vreme cât se respectă procedurile la votul pentru buget, dar dacă o să identificăm orice problemă, orice abuz, sigur că vom sesiza şi CCR. Eu nu am identificat până în acest moment probleme de neconstituţionalitate”.

