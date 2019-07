Vosganian: Ne-am pierdut încrederea în PSD. Niciun sondaj nu indică faptul că Dăncilă are prima şansă la prezidenţiale

Vosganian a precizat că PSD şi-a încălcat procedurile de desemnare a candidatului şi că niciun sondaj nu indică că Viorica Dăncilă are prima şansă în alegeri.



„Am sentimentul că PSD nu vrea să fie un actor important în această campanie prezidenţială şi să aibă alte priorităţi decât câştigarea fotoliului prezidenţiale. Mă mir că doamna Dăncilă vorbeşte de responsabilitatea în condiţiile în care PSD şi-a încălcat procedurile desemnării candidatului prezidenţiale. Niciun sondaj nu consideră că doamna Dăncilă are prima şansă. Mâine (miercuri - n.r), în şedinţa ALDE, este aproape sigur că îl vom desemna pe domnul Tăriceanu candidat la prezidenţiale. Tăriceanu e singurul care poate coagula voturi din mai multe partide şi care are şanse reale în turul doi să îl învingă pe domnul Iohannis”, a declarat vicepreşedintele ALDE, marţi, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Acesta a mai adăugat că ALDE şi-a pierdut încrederea în PSD şi a criticat din nou numirea Vioricăi Dăncilă drept candidat al social-democraţilor la alegerile prezidenţiale.

„Guvernarea merge înainte. Chestiunea e că noi ne-am pierdut încrederea în partenerul nostru PSD. Vor trebui garanţii suplimentare, la restructurare. (...) Personal nu am alt cuvânt decât nedumerire pentru că nu văd cum doamna Dăncilă, care e într-un proces de reabilitare care sincer mergea destul de bine, în ce priveşte imaginea personală şi PSD, intră acum într-o competiţie pe care nu o legitimează niciun sondaj de opinie. PSD oricum are această problemă a unei oarecare izolări în spectrul politic, iar o candidatură a doamnei Dăncilă nu face decât să agraveze această poziţie. Noi în Pro România vedem un aliat în susţinerea domnului Tăriceanu la Preşedinţia României”, a conchis Vosganian.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a fost aleasă marţi de conducerea formaţiunii candidatul pentru prezidenţiale al social-democraţilor. Dăncilă le-a luat faţa unor contracandidaţi ca Gabriela Firea, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu.

