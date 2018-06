Vosganian, despre PNL: Bateţi la porţile ALDE când nu sunteţi în Piaţă sau când nu huiduiţi în Parlament

Vosganian a mai susţinut că la PNL dacă se stinge lumina, îşi încetează activitatea, iar atunci când nu huiduie sau tropăie în Paralment, bat la porţile ALDE.







”Asta nu a fost moţiune de cenzură, a fost un fel de cuplaj fotbalistic, pentru că tot acest comportament, cu eşarfe întinse (de PNL şi USR în plen – n.r.), e comportament de stadion. (...) Într-adevăr, nu poţi să faci o moţiune de cenzură fără să spui ce Guvern ai, ce viziune ai, fără să cunoşti cifre. Aritmetica este fundamentală şi faptul că nu ştiţi aritmetică vă sugerează şi să depuneţi moţiune de cenzură, pentru că simpla aritmetică va arăta că aveţi atât de multe voturi câţi protestatari aţi avut ieri în Piaţa Victoriei, împreună cu dumneavoastră”, a declarat Varujan Vosganian.





”Un singur cuvânt despre colegii ceilalţi, partidul care, dacă e pană de curent, îşi încetează activitatea. Stimaţi colegi, înţeleg că dvs bateţi la porţile ALDE atunci când nu sunteţi în Piaţă sau atunci când nu huiduiţi sau tropăiţi în Parlament, să ştiţi că ALDE nu o să accepte niciodată un partid care nu respectă drepturile omului, care nu are în registrul această sintacmă şi care exprimă solidaritatea cu cei care fac abuzuri, nu cu victimele abuzurilor. Într-un fel, mă consolează faptul că dvs veţi merge numai până la capăt. Noi vom merge înainte cu o Românie care nu are capăt, cu o Românie nesfârşită, cu o Românie aşa cum a spus regele nostru, Mihai, îi datorăm ca moştenire ceea ce am primit şi noi de la înaintaşii noştri. Aşadar, dragii mei, rămâneţi acolo îbn capătul acesta. Îmi doresc ca zidul să nu fie prea gros. Noi vom merge înainte”, a mai spus deputatul ALDE.