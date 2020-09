Vlad Voiculescu: Mă bucur că nu am buletin de Iaşi, dar l-aş vota pe domnul Bodea cu strângere de burtă. La Ciprian Ciucu nu am durere de burtă

Întrebat ce ar face dacă ar fi locuitor al oraşului Iaşi, dacă l-ar vota la şefia Consiliului Judeţean pe Marius Bodea, fost parlamentar PNL şi creaţie a lui Relu Fenechiu, Vlad Voiculescu a afirmat la Adevărul Live că e bucuros că e în Bucureşti. Cu toate astea, l-ar vota „cu strângere de burtă” pe fostul lider PNL Iaşi.

„Vă spun două lucruri. Unul, în contextul ăsta mă bucur că nu am buletin de Iaşi, mă bucur că sunt la Bucureşti. Şi da, cred că l-aş vota pe domnul Bodea, aş vota USR-PLUS, cu un pic de durere de burtă. Aş face lucrul ăsta. Aş vota. Din echipele care concurează acolo... E totuşi un pic diferit în a luat un membru de la PSD şi a-l duce la PNL. E un pic diferit de a lua un membru de la PNL pe criterii relativ stricte şi a merge cu el în alegeri. Ar fi un sofism să spunem că nu e o diferenţă”, a relatat liderul PLUS Bucureşti.

După ce i s-a adus în vedere faptul că liderii USR-PLUS au spus ani la rândul că nu vor accepta nicio formă de traseism, Vlad Voiculescu a explicat că Marius Bodea se încadrează în criteriile de integritate ale USR-PLUS şi că la Iaşi ar avea o reputaţie bună.

„Nu luăm oameni care sunt în momentul ăsta pe o funcţie. Direct pe funcţia respectivă, dintr-odată schimbă partidul. Doi nu luăm oameni care nu respectă anumite criterii de integritate. Nu ştiu ca domnul Bodea să aibă probleme legate de dosare penale sau alte lucruri care sunt cât se poate de clare. Înţeleg că în Iaşi are o reputaţie relativ bună. Legătura cu domnul Fenechiu şi mie mi-a ridicat semne de întrebare. Înţeleg de la echipa de acolo că diferenţierea faţă de restul ofertei politice din Iaşi e cât se poate de clară”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Întrebat la final dacă PNL s-a reformat, Vlad Voiculescu a dat exemplul candidaţilor din Bucureşti, precizând că-l va vota „fără durere de burtă” pe liberalul Ciprian Ciucu, candidatul USR-PLUS-PNL la Sectorul 6, însă nu se va feri să arate în spaţiul public „anumite comportamente” ale Guvernului sau ale altor membri PNL.

„Păi haideţi să o luăm aşa. În echipa din Bucureşti candidaţii sunt toţi foarte decenţi. Adrian Moraru, Ciprian Ciucu, Cristi Băcanu sunt oameni cu care aş merge la bere. Sunt oameni cu care pot să schimb la modul cel mai onesc opinii cu care să construim. Eu am buletin de Sectorul 6, o să-l votez cu toată inima pe Ciprian Ciucu. Nu am durere de burtă. Dar ce văd în ţară şi ce văd în anumite comportamente inclusiv la Guvernare nu e nicicum în regulă. Da, câteodată spun asta şi în public, cu toată supărarea şi preţul politic. Sigur, asta naşte un pic de ranchiună, dar e ca în povestea cu fierberea broaştei. Dacă nu sare la timp iar apa începe să clocotească nu o să mai poată să iasă de acolo. Eu am responsabilitate faţă de oamenii cărora le cer încrederea. Dincolo de orice responsabilitate la cineva din partid”, a conchis Vlad Voiculescu.