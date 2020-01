VIDEO Vlad Voiculescu: Cu Firea am discutat despre construcţia unui spital regional. A fost de acord. Apoi a spus că export organe şi scumpesc medicamente

Adevărul: Veţi alegeri interne, primaries pentru departajarea candidatului. Nicuşor Dan vrea sondaj. Cum va fi stabilit candidatul?

Vlad Voiculescu: Nu e o luptă între noi, ci o competiţie. Lupta va fi după alegeri. Decizia din alianţă o vom decide în birourile naţionale reunite ale USR-PLUS.

Se va vota candidatul sau maniera de a stabili candidatul?

Maniera. Suntem partide democratice, partide care-şi aleg candidatul. Diferenţta între sondaj şi primaries. Una e să primească 1.000 de oameni un telefon şi cu totul altceva e să rogi oamenii să vină la vot. Cu totul alt proces de gândire.



Cum e procesul de primaries?

Nu inventăm roata. Alegerile primare sunt forma cea mai pură de democraţie. O vedem în SUA folosită de atâţia ani. De curând a avut un succes remarcabil în Budapesta.



La aceste alegeri primare ar trebui să voteze doar membrii USR-PLUS sau toţi bucureştenii?

Fie mergem pe una dintre ele fie pe o combinaţie



De ce credeţi că sunteţi mai potrivit ca Nicuşor Dan?

Cred că Primăria Capitalei e un job. Atunci când angajezi un om pentru un job ai nevoie de capabilităţi care sunt mai aproape de capabilităţile mele decât ale oricărui alt candidat. Cred că Bucureştiul are o şansă să devină un oraş prosper, un oraş în care să-şi doreşti să rămâi. Pentru asta Bucureştiul are nevoie să fie pus pe hartă. O experienţă internaţională nu strică. Am 14 ani în care am locuit în Viena. Experienţa într-o organizaţie mare cred că e bună. Când e vorba de o organizaţie de magnitudinea Primăriei Bucureşti, cred că e bine să fie cienva care are experienţa asta. Pot să argumentez că am făcut asta la Viena unde am fost preşedintele finanţării pe infrastructură. Ceea ce înseamnă că lucrezi cu o echipă pe cel puţin trei arii. Aria juridică, cadru legal şi cadrul financiar. Trebuie să le înţelegi pe toate pentru că proiectele sunt complexe. Şi în Bucureşti sunt lucruri complexe. De obicei intersecţia dintre partea juridică, legală şi partea financiară e mică. Eu în asta am lucrat zece ani.



Cel puţin în online multă lume spune că Vlad Voiculescu ar fi un bun ministru al Sănătăţii. Nu v-ar interesa să rămâneţi mai mult în această zonă?

E onorant pentru mine că după doar 7 luni la Guvern oamenii au o impresie bună. Dacă ar fi fost lăsate seminţele care le-am lăsat acolo, astăzi nu am fi avut probleme cu medicamentele, am fi avut spitale regionale. În 2016 am vorbit cu Gabriela Firea despre necesitatea unui spital. Ea a fost de acord, ba chiar a dat un comunicat de presă în care a spus că „ne apucăm de treabă”.



I-aţi propus un parteneriat?

I-am propus ca pe lângă cele trei spitale regionale să se găsească un proiect cu un spital regional şi în Bucureşti. După ce ne-am văzut a ieşit la televizor câteva săptămâni mai târziu şi a spus că încerc să scumpesc medicamentele. Am încarcat să o sun dar nu mi-a răspuns. După aia au urmat multe mizerii, despre cum vreau eu să export organe şi alte lucruri grave.



Cum vă explicaţi că doamna Firea stă sus în preferinţele bucureştenilor?

În general primarul în funcţie se bucură de o notorietate. Sunt mulţi oameni n-au cum să fi auzit de Gabriela Firea. Mai întâi ca crainic la televizor, apoi campania electorală de la Primărie,



Dacă veţi ajunge primar nu veţi plăti din banii bucureştenilor reclamă pentru performanţele dvs?

Milioane de euro în loc să se ducă în investiţii în spitale se duc către reclame. E de neînţeles. O bunică din Miercurea Ciuc sau din Vâlcea vede o reclamă la televizor, nu vreau să rostesc numele unei televiziuni sau alta. Vede o reclamă despre cum Primăria Capitalei investeşte într-un spital din Bucureşti. Care-i interesul?



O parte din banii Capitalei se duc pe Concerte. Cum veţi aborda această chestiune?

Banii aruncaţi pe fereastră de Gabriela Firea ar trebui investiţi în lucrurile esenţiale. Cum ar fi să avem mai întâi căldură, să nu mai stăm în trafic o oră pe zi şi să plătim singuri biletul la concert. Să lăsăm oamenii să meargă la ce activităţi vor dânşii. Sunt de acord ca primăria să investească în activităţi culturale. Dar vreau să văd o argumentare, un raport. Dacă dau bani de la primărie unui centru cultural vreau să văd câţi oameni s-au dus acolo.

E o dispută pe Facebook între ministrul Finanţelor Florin Cîţu şi Gabriela Firea. Cîţu a publicat banii pe care Primăria Capitalei îi cheltuie cu acele companii municipale înfiinţate nelegal dacă e să ne uităm după decizia instanţei. Ce vezi face cu aceste companii?



Am văzut lucrurile astea între Guvern şi Gabriela Firea. Eu unul nu sunt foarte încântat de ideea că Guvernul face şi alte lucruri decât să guverneze. Cred că principalul scop al Guvernului e să guverneze şi văd anumite reacţii ale unor miniştri care sunt mai degrabă către o campanie electorală. Asta trebuie să o spunem. O campanie electorală a PNL-ului, care merge spre alegerile anticipate, care vrea să favorizeze PNL-ul în faţa alegerilor locale de asemenea. Recunosc că nu mă uit încântat la asta în calitate de cetăţean pur şi simplu. Nu în altă calitate.



Dincolo de asta, companiile municipale, acolo e o situaţie foarte complicată. Gabriela Firea spune că multe alte capitale au companii municipale. Şi aşa este. Există în Austria, în Viena, Londra Paris. Cu toate astea, scopul pentru care se înfiinţează o companie municipală trebuie să fie respectat. Întrebarea principală este: ce au rezolvat acele companii municipale? Vedem acum, din cifrele publicate, că au 80-90, chiar 100% din cheltuieli, se duc pe salarii. Gândiţi-vă la Adevărul. Nu are cheltuieli mari de capital, nu are nevoie de maşini industriale. Dar dacă 100% din cheltuielile Adevărul s-ar duce pe salarii, probabil n-ar putea să producă mai nimic. Exact asta e situaţia unor companii municipale. Nu produc nimic. Alte companii municipale vin să distorsioneze piaţa. Există o companie care face proiectare de exemplu. Avem o lacută în piaţa de proiectare? Nu mai sunt oameni care să facă proiectare? Nu mai sunt arhitecţi?, specialişti în domeniul ăsta? De ce ne trebuie o companie municipală? Ai o altă comanie municipală care produce studii de fezabilitate. Asta arată o ignoranţă crâncentă. Atunci când faci un proiect de spital, şcoală, orice. Orice om sau entitate care se ocupă în mod serios de un proiect de investiţii vrea să aibă cei ai buni specialişti care să pregătească proiectul ăla. Pentru asta, îi aduni. Fiecare din piaţă face o licitaţie, un concurs de proiect. Ei bine, noi nu. Primăria Capitalei decide să facă o companie. Ce a înţeles Primăria, că un studiu de fezabilitate este un vraf de hârtie. Şi atunci facem o companie care produce hârtie. Şi a produs acum acel studiu de fezabilitate pentru acel spital, tot un spital pe hârtie al Gabrielei Firea. A produs un ceva care nu ni l-a arătat niciodată, nu ne-a arătat un studiu de fezabilitate. Ne-a arătat aşa pe un ecran că aşa vrea să arate spitalul, nişte desene frumoase făcute în AUTOCAD şi gata. Nu exisă detalii, detalii tehnice. E o jignire pentru oricine lucrează în domeniu. Şi ideea că studiul de fezabilitate, pregătirea proiectului de investiţii este o aşa o chestie, un vraf de hârtie, e pur şi simplu, pentru mine ca om care a lucrat zece ani în proiecte de infrastructură, mă jigneşte nu numai în profesie dar jigneşte orice om cu minte în cap din Bucureşti care îşi dă seama că proiectele mari au nevoie de pregătire serioasă.

Există măcar o soluţie luată de Gabriela Firea pe care să o apreciaţi?

Sunt acele ajutoare pentru persoanele cu dizabilităţi.E o măsură pe care aş păstra-o, dar trebuie să o punem în legătură cu alte lucruri. Autobuzele pe care le-a cumpărat. Nu mai spunem că sunt autobuze diesel, într-un oraş poluat. Nu numai asta, că nicăieri în Europa nu mai găseşti tipul ăsta de autobuz, sunt lucruri practice. Dacă o persoană cu dizabilităţi vrea să ia autobuzul, şoferul trebuie să se dea jos şi să pună o rampă. În ce lume trăieşte Gabriela Firea? Doamna Gabriela Firea ne urăşte pe mai bine de jumătate dintre noi. Se vede în modul în care vorbeşte. Oricine spune că un lucru se putea face mai bine, este atacat în instanţă. Se găsesc acum două doamne cu o asociaţie, alături de mai mulţi români care au donat pentru un spital şi dumeaei spune că e nedreptăţită că cumva nu i s-a dat partea de recunoştinţă. Nu face diferenţa între a fi proprietar pe propria tarla şi a fi administrator pe un bun public. Asta e diferenţa pe care nu o pricepe. Valabil şi pentru anumiţi primari PNL.



V-a deranjat că Nicuşor Dan şi-a făcut un partid?

Eu nu înţeleg ce vrea să construiască.



O candidatură la Primăria Capitală.

Cred că noi cei care ne-am implicat in politică mai recent ar trebui să construim încredere. O construieşti dacă oferi transparenţă, dacă eşti predictibil.



Dacă USR-PLUS spune că va face primaries şi Nicuşor Dan spune că vrea sondaje, ce veţi face?

Eu merg mai departe. Întrebarea e ce va face dumnealui.



Ar trebui alianţa să aibă candidat comun chiar dacă vor fi alegeri în două tururi?

Cu siguranţă. Scena politică de azi se datorează şi succesului pe care l-am avut noi în luna mai a anului trecut.



Dacă vor fi două tururi e posibil ca acesta va candida ca independent iar dvs în pozitia de candidat al USR-PLUS. Îi veţi cere să se retragă?

Ce va face Nicuşor Dan mai departe, în momentul ăsta am înţeles că dumnealui cere susţinerea alianţei. În felul în care înţelege dumnealui să negocieze. Ce se va întâmpla mai departe, vom vedea. Ce voi spune în continuare e că în următoarea perioadă avem datoria faţă de bucureşteni să fim responsabil. Să nu considerăm aceste alegeri ca un meci de fotbal. După alegeri trebuie să facem treabă.



Aţi accepta să fiţi viceprimarul lui Nicuşor Dan?

Să vedem cum merg lucrurile mai departe. Sunt multe de stabilit. În momentul ăsta candidez pentru a fi candidatul desemnat.



În 2016 l-aţi votat pe Nicuşor Dan?



L-aş fi votat. Domiciliul meu de atunci era satul de unde sunt părinţii mei.



În campania pentru prezidenţiale Barna avea şanse să intre în turul doi, potrivit unor sondaje, însă a apărut acea anchetă de la Rise care a dat sondajele peste cap. Vă aşteptaţi să apară ceva şi despre dvs?

Nu e nimic în trecutul meu de care să-mi fie ruşine. Orice investigaţie e binevenită. În perioada următoare, ceea ce e ciudat pentru mine, e că trebuie să vorbesc despre propria persoană. Despre funcţia de la Viena, despre experienţa mea. Aproape nimeni nu ştie ce am făcut înainte de a fi ministrul Sănătăţii. Vă spuneam mai devreme că un primar e un angajat al bucureştenilor. Când angajezi pe cineva te uiţi la ceea ce a făcut. O persoană e definită de faptele sale. Toţi cei care votăm ar trebui să ne uităm la faptele candidaţilor. Mie de câţiva ani sunt obsedat de a face lucruri care să însemne cât mai mult pentru alţii. Asta îmi dă plăcere.



Pe final să vorbim despre soluţiile dvs a două probleme strigente din capitală. Traficul şi poluarea.

Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice primar este să-şi facă echipă. Al doilea lucru e să cureţe bugetul de căpuşe. După care, dacă tragem linie de partea politică, să ne apucăm de treabă înseamnă să facem echipă. Fiecare director din primărie va trebui să dovedească că poate să facă treabă. După asta, pe trafic sunt câteva principii de bază. Unu e să ne ţinem de strategiile pe care le avem. Există un plan de dezvoltare durabilă, făcut de nişte experţi străini şi o echipă din România. Un plan bun care nu e respectat. Spune de exemplu că trebuie să ai mai puţine maşini pe străzi.



Dar cum îi convingi pe oameni?

Să le dai alternative. Sunt simple, dar lucrurile esenţiale sunt simple.



Cum îi convingeţi pe oameni să-şi lase maşina şi să folosească transportul în comun?

Aşa cum m-am convins pe mine când am fost la Viena. În Bucureşt mersul cu maşina este de multe ori o necesitate. Dacă oamenii vor putea ajunge în siguranţă, la timp şi în condiţii decente, cu siguranţă mulţi oameni vor lua asta în considerare. Sunt multe feluri în care poţ face asta să se întâmple.



Autobuzele stau în ambuteiaje.

Linii separate acolo unde se poate. Tramvaiele şi troleibuzele sunt infrastructura în care se investeşte foarte mult în celelalte capitale europene.



Aţi călătorit în ultima vreme cu tramvaiul?

Da, nu e o bucurie. A luat şi foc unul acum câteva luni. Nu s-a investit în infrastructură. Pare că şinele sunt mai bune ca să se depăşească unii decât pentru transport. Troleibuzele sunt şi ele într-o stare jalnică. Unii experţi în mobilitate ne invidiază că încă avem structura de troleibuz. În alte oraşe din Europa s-au desfiinţat şi vor să le reînfiinţeze. La noi sunt murdare, rămân înţepenite în trafic şi pe aceeaşi linie, administraţia Firea pune un autobuz diesel. Care e logica de a avea pe aceeaşi rută, pe aceeaşi stradă, un troleibuz şi un autobuz? Pentru orarul unor sau rutele unor autobuze nu există de asemenea o logică. Faptul că avem card pentru metrou şi separat card pentru autobuz.

Care e modelul dvs politic de primar din România?

În România sunt puţine exemple de oameni care au făcut treabă bună. Cred că avem de învăţat mai multe oraşe. Clujul a făcut multe lucruri mai bine decât a făcut-o Bucureştiul, Oradea e un oraş asa cum ar trebui să arate. Domnul Bolojan a făcut o treabă bună şi sper că vom colabora.