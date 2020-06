Viziteu (USR): Solicit PSD să lase Comisia de control a SRI să-şi facă treaba şi să se rupă de epoca „Opus One”

„Îi cer noului preşedinte al comisiei de control SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu, să se desprindă de tradiţia ultimilor ani, când socialiştii şi acoliţii lor s-au opus din răsputeri oricărui control civil asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, când socialiştii şi acoliţii lor au funcţionat şi acţionat precum nişte subalterni ascultători, aflaţi la ordinul serviciului de informaţii”, spune liderul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru în comisia de control a SRI.

Viziteu susţine că rolul comisiei de control a SRI a fost deturnat în ultimii ani şi că aceasta a eşuat în a servi interesele cetăţenilor. „Sunt în această comisie de trei ani, timp în care am avut trei preşedinţi, însă niciunul nu a arătat vreodată că înţelege care este menirea acesteia. Toţi au încălcat legea. Comisia avea obligaţia, în baza articolului 7 din Hotărârea Parlamentului numărul 30 din 1993, să prezinte anual în şedinţa comună a celor două Camere un raport anual de activitate. Acest lucru nu s-a întâmplat însă din 2014! Iată deci că comisia controlată politic de PSD-ALDE refuză constant să deranjeze SRI, deşi public acuza Serviciul Român de Informaţii că face parte dintr-o conspiraţie numită Stat Paralel”, spune Viziteu.

„În ultimii ani, această comisie a fost transformată într-un circ permanent menit a o arunca în derizoriu şi a batjocori însăşi ideea de control civil asupra serviciilor de informaţii. Manda a reuşit în doar opt luni să cheme în faţa comisiei, ca martori, un număr impresionat de infractori, escroci, evazionişti sau banali corupţi, dovediţi ca atare de instanţe. În perioada septembrie 2017 – mai 2018 această comisie a realizat 24 de audieri, persoanele audiate cumulând un număr impresionant de peste 32 de ani de condamnări la închisoare cu executare. Aceşti infractori s-au folosit de acest for pentru a arunca în derizoriu Parlamentul, comisia, Justiţia din România, SRI şi, în final, de fapt întreg sistemul instituţional democratic din România. Cel mai penibil moment a fost probabil atunci când comisia a adus la audieri o persoană direct din închisoare”, aminteşte liderul USR.

„În ultimii trei ani am solicitat solicitat numeroase controale specifice la SRI. Am dorit în primul rând să vedem locul în care se fac şi se gestionează interceptările, să vedem cum se solicită şi cum se emit mandatele de ascultare, să vedem care este calea de verificare prin Parchetul General şi cum se aprobă sau resping in final de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dar, surpriză! De fiecare dată, majoritatea PSD-ALDE s-a opus. A făcut SRI abuzuri? Habar nu avem. Şi cum să avem, în condiţiile în care socialiştii şi acoliţii lor au refuzat să aflăm adevărul şi au acţionat ca nişte angajaţi part-time ai serviciului?”, mai spune Viziteu.