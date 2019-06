Viorica Dăncilă: Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac

„Am început să fiu eu. Erau anumite direcţii pe care trebuia să le urmez. Un anumit discurs pe care să-l am. Anumite elemente pe care să le am în evidenţă. Atunci când nu te identifici cu ce spui nu ai credibilitate. Probabil aşa trebuia trebuie să fiu şi să merg pe drumul acela. Important e prezentul şi cum ne raportăm la viitor. Ce a fost a fost”, a declarat premierul.

Preşedintele interimar al PSD a mai dezvăluit apoi că a avut momente în care a regretat faptul că a acceptat să fie numită premier şi că nu a luat atitudine atunci „când trebuia să o fac”.

„La un moment dat pentru că am avut impresia că nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. Poate ar fi trebuit să mă implic mai mult şi să am mai multă activitate în partid. Eu am venit ca om politic şi am considerat că un guvern politic trebuie să fie implicat şi în luarea deciziilor politice şi creionarea viitorului politic”, a mai subliniat Dăncilă.

Legat de jignirile din spaţiul public, premierul a declarat că nu se aştepta la o astfel de reacţie a oamenilor şi că a rezistat datorită ambiţiei de a implementa programul de guvernare al PSD.

„Nu mă aşteptam. Am văzut atâta venin în jur şi atâta jigniri încât mă gândeam că şi dacă fac un lucru bun, şi dacă fac un lucru rău, o să fiu criticată. (...) Sunt un om puternic. Mi-am dat seama că toată această atitudine a unora sau a unor partide este o atitudine care vrea să mă facă să renunţ, să mă intitmideze şi obiectivul nu era Viorica Dăncilă, ci să nu continui programul de guvernare şi să vulnerabilizez partidul. Pericolul era dezamăgirea celor din jurul meu şi că aş putea să iau decizii care să fie împotriva oamenilor”, a adăugat premierul.

„Poate că şi Liviu Dragnea a avut partea lui de vină”

În privinţa rezultatului de la europarlamentare, Viorica Dăncilă admite că „poate şi Liviu Dragnea a avut partea lui de vină că s-a îndepărtat de forurile statutare, că deciziile trebuia să le luăm într-un cadru mai mare, nu restrâns”, dar şi că, unele decizii, precum Ordonanţa 114, au fost luate fără dezbateri.

Premierul a mai relatat că în momentul în care a văzut prezenţa masivă la vot, partidul se aştepta la un rezultat mic, „dar nu la 22-23%”, şi că liderii au fost sfătuiţi în seara de 26 mai de către Liviu Dragnea să „nu cumva să ieşiţi de la guvernare”. Totodată, prim-ministrul spune că în vizitile sale din Ardeal şi Moldova a sesizat ura oamenilor. „Poate că şi noi am cultivat-o. (...) Le spuneam colegilor din Guvern că pe mine mă cutremură atâta ură şi modul la care se raportează la liderul partidului şi că se va restrânge asupra partidului. Am avut dreptate”, a expus Dăncilă.

Întrebată despre deciziile din interiorul partidului, liderul interimar a declarat că a vrut să schimbe abordarea anterioară, aşa că la ultimul CEx a stat trei ore să asculte opinia fiecărui membru de partid „Poţi să conduci cu o mână forte, dar şi să îi asculţi pe toţi. Nu eşti un om slab dacă îi asculţi pe toţi”, a afirmat premierul. Legat de urgentarea Congresului PSD, în ciuda faptului că unii membri s-au opus, Dăncilă s-a apărat spunând că i-a fost frică ca partidul să nu se fărâmiţeze din interior înaintea alegerilor prezidenţiale. „Am să fiu foarte sinceră. Pentru că pentru noi prezidenţialele reprezintă un obiectiv foarte important. Sunt mai mulţi cei care vor să preia preşedinţia partidului şi să facă parte din conducere. Îmi era teamă că nu toţi vom fi determinaţi să luptăm pentru alegeri. Aşa că am zis că e mai bine să avem un Congres în care să alegem o conducere care să îşi asume alegerile, să dăm legitimitate conducerii partidului”, a adăugat premierul.

