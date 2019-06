Viorica Dăncilă: Luni voi face publice analizele făcute de MAE şi MAI pe votul din diaspora. Vom discuta şi despre miniştri. O să-l sun pe Iohannis

Jurnalist: Aţi discutat cu preşedintele despre cele trei propuneri de miniştri?

Viorica Dăncilă: Nu am discut încă cu domnul preşedinte. O să sun. Aştept ca domnul preşedinte să vină cu un răspuns la cele trei portofolii. Am vorbit cu preşedintele despre aceste propuneri, am vorbit despre preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Veţi face o altă nomnalizare în locul lui Titus Corlăţean?

Deciizle le luăm în forurile statutare. Aşteptăm răspunsul oficial.

Îl remaniaţi pe Teodor Meleşcanu?

ALDE va decide dacă-şi doreşte această remaniere. Deocamdată nu am discutat acest subiect.

Sunteţi mulţumită de mandatul domnului Meleşcanu?

Legat de votul din diapora, luni voi face publice analizele făcute de MAE şi MAI. Vom vedea care sunt soluţiile şi vom discuta şi despre miniştri.

Interimatul miniştrilor Ana Birchall (Justiţie), Eugen Teodorovici (Fonduri Europene) şi Radu Oprea (Ministerul pentru Românii de pretudindeni) expiră astăzi şi nu poate fi prelungit. Klaus Iohannis a declarat marţi, la Cotroceni, că va lua o decizie în zilele următoare legată de noile propuneri transmise de premierul Viorica Dăncilă. Potrivit unor surse politice, preşedintele nu va anunţa azi nicio decizie.

