Viorica Dăncilă: „Iohannis face rău propriei ţări. Ne-a spus că a citit «Pactul pentru români» şi a trecut mai departe“. Cum râde de Opoziţie premierul

„Orice abordare care nu are în centrul ei bunăstarea şi nevoile oamenilor e nocivă. Am fost prima care am semnat pactul şi l-am transmis partidelor. Salut decizia Grupului minorităţilor de a semnare a pactului. Am văzut o serie de reacţii şi răspunsuri care mă îngrijorează. Principalul partid de dreapta a încercat să ocolească semnarea pactului. cei care în trecut au tăiat de la oameni, ne-au ocolit apelul“, a declarat Viorica Dăncilă.

Şi USR a fost atacat pentru răspunsul dat pe tema pactului. „Tot din partea Opoziţiei am văzut încercarea de a negocia bunăstarea omului. Dreapta pune condiţii ca să promită că nu taie (...) Iohannis ne-a spus că a citit pactul pentru români şi a trecut maid eparte, aşa cum a trecut mai departe peste tot ce a însemnat progresul propriului popor. Face rău propriei ţări prin nerespectarea Constituţiei“, a completat Dăncilă.

Premierul i-a ironizat pe cei din opoziţie pentru faptul că au dat greş la fiecare moţiune de cenzură, iar acum ameninţă iar cu demersul lor de trântire în Parlament a Cabinetului Dăncilă.

