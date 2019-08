Viorica Dăncilă anunţă OUG: Închisoare pe viaţă pentru criminali, violatori şi pedofili; Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate

„Vă mai promit un lucru: am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv însăsprirea predepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean”, a declarat premierul, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor.

Înainte de asta, Viorica Dăncilă a explicat că toţi cei care se vor dovedi vinovaţi vor fi sancţionaţi şi că instituţiile statului trebuie să rămână puternice.

„Vor fi sancţionaţi fiecare pentru orice eroare dovedită, aşa încât să rămână cei care îşi fac bine meseria. Să nu ne pierdem încrederea în ei, pentru că instituţiile statului trebuie să rămână puternice. Am instituit un grup de lucru interministerial care a elaborat un grup de 14 măsuri pe care le vom implementa”, a relatat Dăncilă.

