Viorica Dăncilă anunţă crearea unui department pentru infrastructură, în subordinea prim-ministrului şi spune că ia în calcul demiterea şefului CNAIR

Întrebată dacă îl va elibera din funcţie pe Narcis Neaga, directorul CNAIR, premierul Viorica Dăncilă a declarat că ia în calcul acest lucru, având în vedere că nu s-a mai deschis circulaţiei niciun kilometru de autostradă, în România.

”Iau în calcul şi acest lucru, eliberarea din funcţie a domnului Neaga. Legat de autostrăzi, voi face un departament pentru infrastructură, pentru investiţii, în subordinea primului ministru. Pentru că văd că fiecare au venit cu promisiuni, au spus că facem 100 de kilometri, facem 60 de kilometri. Nu pot să îmi asum până nu voi face acest departament şi în fiecare săptămână membrii departamentului vor veni cu raportări asupra obiectivelor”, a declarta primul ministru.

Viorica Dăncilă a mai subliniat că acest nou departament va răspunde nu numai de autostrăzi, ci şi de alte proiecte mari, cum ar fi construcţia de spitale.

”Acest departament va supraveghea cum merg lucrurile pe o autostradă, pe un spital pentru că apar în spaţiul public din ce în ce mai multe probleme sesizate şi eu am vrut să ridic eu aceste obstacole şi să vedem atunci ce motive mai au să nu ducă la bun sfârşit aceste proiecte”, a mai declarat Dăncilă.

Întrebată, de asemenea, dacă va schimba programul de guvernare, Viorica Dăncilă a declarat că acest lucru nu se va întâmpla, dar că vor fi aduse anumite ajustări, totuşi.

”Eu nu pot să schimb programul de guvernare, este programul cu care am venit în faţa Parlamentului României, deci este un program de guvernare pe care nu am voie să îl schimb. Ajustez anumite lucruri, văd ceea ce nu s-a făcut, fac o altă foaie de parcurs, văd care sunt priorităţile acum”, a mai declarat premierul Viorica Dăncilă.

În urmă cu două săptămăni, premierul Viorica Dăncilă a afirmat, la TVR, că va vorbi cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru a vedea cât de important este directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, pentru proiectele următoare, spunând că ar fi mai bine ca angajaţii CNAIR să meargă pe şantierul fiecărei investiţii şi să supravegheze lucrările de acolo.

"Aici va trebui să luăm nişte măsuri, nişte măsuri foarte stricte şi acum am această posibilitate să iau aceste măsuri. În primul rând vreau să fac un Departament al infrastructurii, al proiectelor de infrastructură, sub coordonarea primului ministru, în care săptămânal să văd progresele făcute pe fiecare obiectiv în parte. Pentru că eu am spus şi am spus şi ministrului Cuc: sunt atâţi angajaţi la CNAIR. Eu cred că dacă ar merge pe fiecare investiţie, pe fiecare drum şi ar sta acolo 20-30 cu o foaie de parcurs, ce se execută zilnic, am avea mai multe şanse decât dacă stăm în birou şi vrem să coordonăm de acolo. Mai mult, firmele care nu se încadrează în termene trebuie să plece”, a spus premierul.

Întrebată dacă directorul CNAIR, Narcis Neaga, va mai rămâne pe funcţie, Dăncilă a răspuns: “Voi vorbi cu domnul Cuc să vedem cât de important este pentru proiectele următoare Narcis Neaga”.

