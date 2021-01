Violeta Alexandru, replică pentru Budăi: 19.000 de dosare de pensii cu termen întârziat şi pensii calculate greşit. În locul lui mi-ar fi ruşine să scot capul în lume

„19 000 de dosare de pensii cu termen întârziat (aşteptau oamenii pensiile şi nu le răspundea nimeni ca să le explice ce se întâmplă) de care lui M. Budăi - PSD, de la care am preluat conducerea Ministerului Muncii nu i-a păsat. Nu i-a păsat, o spun direct. Pensii calculate eronat. Oameni cărora nu li se răspundea sau li se răspundea cu aroganţă. În cel mai fericit caz, li se răspundea într-un limbaj de lemn de nu înţelegea nimeni nimic. Plus mii de pensii comunitare nerezolvate cu anii”, a scris Violeta Alexandru pe pagina personală de Facebook.

Conform spuselor ministrului Muncii în cabinetul Orban, în timpul mandatului, liberalii s-au implicat pentru o mai bună gestionare a domeniului administraţiei publice şi au achitat restanţele lăsate de fosta guvernare.

„Am adus totul la zero restanţe, la finalul mandatului de 1 an. Acte din dosare lăsate pe jos în arhive, pline de praf. L-aţi văzut vreodată pe Budăi să meargă el, să le ridice de pe jos, să se uite în ochii directorilor caselor de pensii şi să le spună: cu mine nu merge aşa. Eu am făcut-o. Convingerea mea este că nu creşterea numărului de angajaţi rezolvă aceste probleme. Bunul simţ şi un bun management. Pe care l-am văzut în câteva locuri. Aceşti manageri buni mi-au dat putere. Restul se plângeau în permanenţă, mă denigrau.”

Mai mult, aceasta a declarat că nu a intrat în politică pentru a adăuga experienţă la CV ori pentru a găsi circumstanţe atenuante în nerezolvarea unor probleme: „#sepoate, indiferent de cât este de greu”, spune V. Alexandru.

„Cât tupeu de PSDist. Budăi-PSD. Vorbeşte despre greaua moştenire lăsată de mine. În locul lui mi-ar fi ruşine să scot capul în lume, ce să mai spun despre a mă duce la TV să ţin lecţii. Nu voi permite niciodată unui PSD căruia îi repugnă oamenii care muncesc să îmi ţină lecţii. Aşa sunt PSDiştii tupeişti. Ei, de fapt, urăsc oamenii care muncesc. Şi au dus această abordare şi în sistemul public. Trebuie făcută o evaluare drastică în administraţie, înainte de orice. (...) Acest gen tupeist de a face politică, fără să laşi nimic în urma ta (nimic!) va dispărea uşor, uşor. Să aveţi încredere”, a mai adăugat fostul ministru al Muncii.