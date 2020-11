Violeta Alexandru nu-şi dă demisia şi îi răspunde lui Kelemen Hunor: Liderul partidului din care fac parte apreciază corectitudinea

„E dreptul preşedintelui unui partid să facă ce declaraţii vrea. Preşedintele partidului din care fac parte, PNL, apreciază corectitudinea. Nu vrea să generez o dispută politică”, a declarat Violeta Alexandru, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

Ministrul Muncii a subliniat că situaţia de la consilii judeţene este una generată de decizii luate în perioada electorală. „Situaţia de faţă are explicaţii tehnice. Nu vreau politizarea subiectului. Nu am eu ce să rezolv ci sunt de acord cu salariaţii care au emoţii în ceea ce priveşte salariul. Nu eu trebuie să le dau răspunsul oamenilor. În acest an, mai ales preş de CJ au gestionat cum au dorit angajările, sporurile. Luând o serie de decizii favorabile solicitărilor salariaţilor a dus la o situaţie dificilă”, a completat Violeta Alexandru.