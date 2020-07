Violeta Alexandru: Acolo unde Firea nu a reuşit să reducă traficul, o s-o fac eu

Alexandru a făcut o trecere în revistă a viitoarelor măsuri care vor fi luate şi care vizează angajatorii, angajaţii, domeniile horeca şi turismul.

„Din punctul meu de vedere, prioritatea Ministerului Muncii în această perioadă va fi să pună accent pe digitalizare şi pe simplificarea relaţiei dintre dvs şi entităţile din coordonarea Ministerului Muncii. Îmi doresc foarte multe ca digitalizarea să fie posibilă în aceste servicii şi, sincer, o să închei spunându-vă că acolo unde Gabriela Firea nu a reuşit să reducă traficul, o s-o fac eu prin digitalizare”, a declarat Violeta Alexandru, la evenimentul care a inaugurat programul de relansare economică ce a avut loc, miercuri, la Clubul Diplomatic din Capitală.

Ministrul Muncii a vorbit şi despre şomajul tehnic şi a explicat că 1,3 milioane de persoane au beneficiat de această măsură în valoare de 4,3 miliarde lei.

„Măsura şomajului tehnic a fost cea mai importantă măsură din această perioadă. De ce am decis să punem în aplicare măsura şomajului tehnic şi nu am suplimentat, cum ne-ar fi fost facil, fondul necesar plăţii şomajului clasic? Pentru că am avut încredere în dvs. şi am ştiut că aţi investit în angajaţii pe care îi aveţi şi împreună cu ei veţi prelua activitatea. (...) Într-adevăr, peste 1,3 milioane de persoane au fost beneficiarele şomajului tehnic în valoare de 4,3 miliarde de lei. Cea mai sinceră formă de respect pe care am simţit-o faţă de dvs., este să mobilizez administraţia pentru ca aceşti bani să ajungă la voi în cel mai scurt timp. Se poate face performanţă în administraţie”, a precizat Alexandru.

Liberalul a amintit şi de o măsură viitoare şi anume oferirea unui cuantum de 41,5% din costul salarial tuturor celor care au fost în şomaj tehnic.

„Ceea ce am reuşit să facem în această perioadă a sprijinit în mod direct piaţa forţei de muncă şi scăderea care se vede între numărul total al contractelor din acest moment şi numărul comparativ în aceeaşi perioadă a anului trecut este de 11.000, un impact pe care înţelegem să îl sprijinim în continuare pentru a nu se agrava, în sensul unor măsuri clare pe care le vom lua. Prima măsura pe care o vom lua este măsura oferirii unui cuantum de 41,5% din costul salarial tuturor celor care au fost în şomaj tehnic, iar acum avem înregistrată o cifră de mai puţin de 100.000 de persoane, cel puţin aşa apare în acest moment în Revisal, ceea ce arată că în economie se simte o tendinţă de revenire în activitate. Pentru cei care au fost în şomaj tehnic mai puţin de 15 zile, le vom acorda 41,5% din costul salarial”, a menţionat Violeta Alexandru.

Ea a adăugat că va exista şi un sprijin de maxim 2.500 de lei pentru persoanele care revin în activitate şi care corespund anumitor categorii de vârstă.

„Mergem şi către cei care revin în activitate şi sprijinim 50% din costul salarial, maxim 2.500 de lei, în măsura în care persoanele angajate aparţin grupei de vârstă 16-29 de ani, respectiv sunt peste 50 de ani şi ne adresăm deopotrivă, pentru că ştim că s-au întors acasă din străinătate şi că iau în considerare opţinea angajării în economia românească, ne adresăm şi românilor noştri reveniţi din diaspora şi ale căror contracte de muncă au fost întrerupte din cauze neimputabile lor”, a mai spus ministrul Muncii.

Ea a explicat şi măsurile care vor veni în ajutorul celor din domeniul agriculturii, horeca şi turism, precum şi despre sprijin financiar pentru companiile care au angajaţi în regim de telemuncă.



„Mergem în continuare cu măsuri direcţionate către domenii agricultură, horeca şi turism, cu un sprijin care va consta, pe deoparte într-un voucher pentru cei care lucrează în activităţi de tip zilieri, cuantumul acestuia fiind subiect de consultare cu dvs. Propunerea noastră după primele consultări, fiind ca el să aibă o valoare de 40 de lei/zi pentru fiecare zi de muncă, în condiţiile în care persoana a avut o activitate de tip zilier de minim 10 zile, în luna precedentă. Ne adresăm, pentru că am văzut în această perioadă că se poate lucra de acasă, avem în vedere şi aici acordarea unei sume pentru a putea face achiziţiile necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă. Ne gândim la un cuantum care să ajungă la 2.500 de lei. În mod evident, cuantumul rămâne subiect de analizare de către dumneavoastră”, a mai explicat Alexandru.

Nu în ultimul rând, ministrul a vorbit şi despre granturi pentru companiile care vor să investească în formarea angajaţilor.

„Ne uităm cu determinare la sprijinirea angajatorilor să poată avea de tot ce au nevoie de granturi pentru formare profesională ca să recalifice, pentru că piaţa muncii au avut loc o serie de transformări, în această perioadă de pandemie. Ne adresăm acestora cu granturi pentru a putea să le investească în formarea angajaţilor lor, a celor pe care i-au avut în şomaj tehnic în această perioadă sau altora noi pe care doresc să îi coopteze. Aceste fonduri le dorim direct administrate de angajatori, de cei care le cunosc cel mai bine, pe baza planului de business pe care vor să îl facă în continuare”, a conchis ministrul Muncii.

Premierul Ludovic Orban, alături de membri ai Guvernului, precum şi de preşedintele Klaus Iohannis, au participat miercuri după-amiază la evenimentul inaugural al programului de relansare economică.