Violeta Alexandru explică de ce n-a fost audiată: Circul PSD nu se dezminte. Am aşteptat pe hold până am fost deconectată

”Audierea din această dimineaţă ...

La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziţie de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am aşteptat pe hold până am fost deconectată.

L-am sunat imediat pe Preşedintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă şi să îi spun că sunt la dispoziţia Comisiei.

Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.