Violeta Alexandru, despre relaţia cu Rareş Bogdan: Ne completăm unul pe altul; Nu l-am auzit să spună că doreşte preşedinţia PNL Bucureşti

Liderul PNL Bucureşti a afirmat că l-a cunoscut pe Rareş Bogdan cu ocazia campaniei pentru europarlamentare şi că s-au imprietenit. De asemenea, Violeta Alexandru subliniază că nu există un conflict între cei doi şi că nu l-a auzit niciodată pe Rareş Bogdan exprimându-şi interesul pentru preşedinţia filialei.

„Am muncit alături de Rareş Bogdan în campania pentru europarlamentare. Eu nu l-am cunoscut până să înceapă campania şi el să se alături echipei noastre. Îl cunoşteam din spaţiul public, dar nu ne întâlnisem şi nu am lucrat împreună. Forţa pe care o are acest om de a se mobiliza pentru o campanie este extraordinară şi acest lucru, faptul că am lucrat aproape zi de zi în Bucureşti şi în ţară în mod evident ne-a apropiat şi ne-a făcut să ne dăm seama cât de mult ne dorim amândoi binele pentru acest partid şi pentru echipă. Nu există niciun fel de conflict între mine şi Rareş Bogdan, ba dimpotrivă, ne-am şi sfătuit. Urmează să ne revedem şi să ne sfătuim pentru următoarea etapă. Eu nu percep niciun conflict şi nici nu am perceput ca fiind un demers împotriva mea. Ci ca o expresie a modului în care colegii au apreciat că efortul lui Rareş ar fi fost bine să fie canalizat către Bucureşti. Eu sunt absolut convinsă că Rareş va veni alături de mine şi de echipa de la Bucureşti. N-am niciun motiv să cred că n-ar face asta. Ştie şi vede ce încerc să construiesc. Vede că nu sunt omul care să creeze tabere sau care să creeze grupuri şi grupuleţe. Şi cred că acestea mănâncă din sănătatea unui partid şi din munca unei organizaţii, iar eu nu sunt omul. Relaţiile mele cu el ca să o scurtez şi să vă spun direct sunt foarte bune. Eu nu l-am auzit pe Rareş să-şi fi depus candidatura sau să fi spus cu subiect şi predicat «îmi doresc să preiau preşedinţia de la Bucureşti»”, a explicat Violeta Alexandru.

Întrebată de scenariul în care Rareş Bogdan se aştepta ca Ludovic Orban să-l propună la preşedinţia PNL Bucureşti, Violeta Alexandru a afirmat că nu a existat o depunere de candidatură şi că cei doi se vor completa unul pe altul.

„În esenţă, pragmatic vorbind, nu a existat o depunere de candidatură sau o exprimare de intenţie din partea lui Rareş. Eu sunt absolut convinsă că el ştie care este mandatul şi efortul pe care eu îl fac şi nu văd niciun motiv, ba dimpotrivă, să nu ne completăm. Ne completăm ca să spun aşa, eu nu-l copiez pe Rareş Bogdan, nici nu am cum. Eu sunt eu, Rareş e Rareş. Amândoi suntem colegi într-o echipă care-şi doreşte performanţă. Ştiu absolut sigur că Rareş îşi doreşte performanţă. Şi eu. Aşa că lucrăm împreună şi emoţia care s-a creat în jurul nominalizării mele şi respectiv a scrisorii colegilor mei din organizaţie care îl vedeau pe el mai potrivit. Emoţia care s-a creat atunci, este o emoţie naturală, într-un partid care venea dintr-o campanie la rândul ei încărcat emoţional şi la care toţi am tras, am suferit, ne-am implicat emoţional. Dar eu cred că parcursul meu se vede deja şi indiferent de emoţii, suntem colegi şi ne dorim binele acestei organizaţii. Sunt absolut sigură că ne completăm foarte bine”, a conchis Violeta Alexandru.

