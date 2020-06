VIDEO Reportaj al televiziunii germane cu sezonierii români infectaţi. Nicu Ştefănuţă: A ajuns cea mai importantă temă politică în Germania. Nu şi la noi

„Peste 1000 de români sunt infectaţi cu Covid în câteva landuri din Germania.

Unii dintre ei m-au sunat în luna martie. Au zis: mă bucur că am scăpat de condiţiile infernale de la recolta sparanghelului. Am găsit acest abator, de acum lucrurile vor fi bune. Însă nu a fost aşa. Unii cădeau din picioare, spune un român intervievat în film, dar au trebuit să continue.

Tema muncitorilor români infectaţi a devenit cea mai importantă poveste politică a Germaniei. Toate televiziunile şi ziarele vorbesc despre asta. Nu şi în România, unde am văzut doar încercări timide de luare de poziţie din partea politicienilor”, a afirma Nicu Ştefănuţă pe Facebook.

În reportaj este prezentată viaţa mai multor sezonieri români care au plecat în Germania pentru un trai mai bun care, odată cu criza de coronavirus, s-au lovit de lipsa de grijă pentru sănătatea acestora din partea şefilor sau a autorităţilor.

„Lucrez de 12 ani în Germania, însă ce am trăit în ultimele trei luni a fost cea mai grea experienţă a vieţii mele; Oamenii s-au îmbolnăvit. Muncitorii care au fost testaţi pozitiv veneau la muncă. Atâta timp cât se simţeau bine, nu s-a interesat nimeni; Am fost dat afară de către ferma de sparanghel, a fost o dezamăgire. Am dormit pe stradă şi am făcut foamea; O dată i-am spus şefei mele: Sunt bolnav nu mai pot, iar ea a spus: Nu te duci nicăieri!”, au dezvăluit o parte dintre românii sezonieri din Germania în reportajul ZDF.

VIDEO Facebook / Nicu Ştefănuţă