VIDEO Ponta, despre Tăriceanu în 2007: Slăbiceanu? Moliceanu? Răzgândeanu? Nu vine să-i numărăm ouăle, pentru că nu sunt

„Mă gândeam dacă are rost să mă refer şi eu la diverse porecle. Vă rog să mă ajutaţi, dragi colegi. Cum îi spuneţi dumneavoastră domnului Tăriceanu? Slăbiceanu? Moliceanu? Cum îi mai spuneţi? Răzgândeanu? (aplauze din sală, n. red.) Nu, poreclele astea le ştiu de la dumneavoastră. Eu nu vreau să îi dau nicio poreclă. Ci vreau doar să îi fac o comparaţie. Acum câţiva ani un fost prim-ministru a venit în faţa Parlamentul şi v-a zis tot dumneavoastră să îi număraţi ouăle. N-o să trăim acest lucru cu domnul Tăriceanu. N-o să vină pentru că nu avem nimic ce să-i numărăm, din păcate. Şi îmi pare rău de lucrul ăsta, pentru că dacă am avea ce să-i numărăm l-am ruga să-şi demonstreze puterea, bărbăţia, întorcându-se puţin în spate către Eugen Nicolescu.

(...) Dacă ar avea domnul Tăriceanu acele lucruri pe care nu putem să le numărăm pentru că nu sunt. s-ar întoarce puţin mai la dreapta către doamna Sulfina. Şi ar spune: «Sulfina, trebuie să pleci. te iau apele»”, spunea Ponta în 2006.

La un moment dat Tăriceanu nu mai rezistă şi răbufneşte de pe scaun: „Hai dispari! Du-te la scarata”.

Video Youtube / Andi Manciu



„Răzgândeanu“ loveşte din nou. Tăriceanu şi-a modificat mesajul în care anunţa alianţa cu Pro România, după ce Ponta a cerut ieşirea de la guvernare

