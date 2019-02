VIDEO Moment extrem de jenant pentru Viorica Dăncilă la congresul socialiştilor europeni. Frans Timmermans i-a ignorat prezenţa şi a evitat s-o îmbrăţişeze

Un filmuleţ postat pe contul oficial de Twitter al Partidului Socialiştilor Europeni arată cum Viorica Dăncilă a fost "pasată" de Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi unul dintre cei mai importanţi lideri ai socialiştilor europeni.

Frans Timmermans a prezentat sâmbătă, 23 februarie, un discurs de la tribuna congresului în cadrul căruia, printre altele, l-a avertizat pe liderul PSD Liviu Dragnea că aripa socialistă din România riscă să fie exclusă din grup dacă va continua să nu respecte valorile fundamentale ale mişcării.

Tot în cursul întâlnirii de astăzi, Timmermans a coborât să-i salute pe principalii lideri europeni ai grupării socialiste aflaţi în primele rânduri ale sălii din Madrid unde are loc congresul.

Din imaginile postate pe Twitter, se poate observa cum socialistul olandez se îmbrăţişează şi se sărută cordial cu comisarul european Corina Creţu şi cu Pamela Rendi Wagner, şefa socialiştilor din Austria, dar a ignorat-o pe Viorica Dăncilă, aflată în mijlocul celor două. Prim-ministrul român l-a aşteptat zâmbind pe comisarul european, dar a rămas cu o grimasă după trecerea acestuia.

Ready to go! #ItsTime for a more #ProgressiveEurope. Get us to lead the EU!

🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🌷🌷🌷🌷✊✊✊ pic.twitter.com/8kAnEQIBIg