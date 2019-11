VIDEO Interviu integral cu soţii Dăncilă. Cum a fost întâlnirea cu socrii. Când au decis să înfieze un copil

”Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieşit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soţie”, a povestit Cristinel Dăncilă.

Viorica Dăncilă a spus că nu a avut o relaţie tensionată cu socrii săi. ”Era prima întâlnire cu socrii, era normal să existe emoţii. Am avut noroc şi am învăţat un lucru, că şi eu trebuie să fiu la fel şi că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu”, a completat Viorica Dăncilă.

Soţul Vioricăi Dăncilă a afirmat că cel mai mult a fost încântat că s-a adaptat condiţiilor de la ţară. ”În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis... m-a tras deoparte şi mi-a zis: <Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineaţă măcănitul raţelor?>. Stai liniştit, tată, că o să vezi că da”, a mai spus Cristinel Dăncilă.

Cristinel Dăncilă a povestit cum a reacţionat în momentul în care Viorica Dăncilă l-a adus pe fiul lor, Victor, pentru prima oară acasă. "Iniţial nu am fost de acord. Am discutat împreună că ar fi totuşi necesar să ne mai gândim. Suntem tineri. Dar după ce l-am văzut şi l-a adus acasă, niciodată nu m-am mai despărţit de Victor. În copilărie, tot timpul l-am purtat pe umerii ăştia. L-am iubit enorm şi îl iubesc la fel de mult ca atunci. Este copilul nostru", a spus soţul Vioricăi Dăncilă.