VIDEO Dragnea şi-a regăsit marea dragoste în puşcărie: mecanica. „În '89 am construit un ARO piesă cu piesă“. Azi munceşte la garajul auto de la Rahova

Adevărul: Ce v-a determinat să daţi la Facultatea de Transporturi?

Liviu Dragnea: Mi-au plăcut dintotdeauna maşinile, autovehiculele, în general, şi motoarele, în special. Mi-am dorit foarte mult să am o carieră în acest domeniu. Şi sunt bucuros că şi fiul meu are aceeaşi dragoste de maşini şi a urmat aceeaşi facultate. Facultatea asta m-a şi ajutat să-mi duc la capăt un vis de-al meu de când eram mic. Când eram mic, eu le spuneam tuturor – dar nu voia nimeni să mă asculte şi credea toată lumea că-s prostii – că eu o să-mi fac singur o maşină. Şi în ’89 mi-am făcut-o.



Cum aşa?

Am plecat de la un carton, de la un certificat de IMS. La vremea aceea se putea. E rău că se putea, bine că nu se poate acum. Şi mi-am făcut un ARO. Piesă cu piesă, pe care le-am cumpărat, erau ieftine. Inclusiv fiecare piuliţă, fiecare şurub, fiecare şaibă, motorul, bloc motor, arborele cotit, chiulasă, pistoane, biele, segmenţi, garnitură de chiulasă, pompe, cutie de viteze, ambreiaj, absolut tot, şasiu.



Mai există astăzi această maşină?

Există. Nu mai este într-o stare foarte bună. Recunosc şi-mi pare rău că n-am putut să mă mai ocup de ea, dar o să găsesc timp să o repun în funcţiune. E dragostea mea mecanică. Am fost foarte mândru, după un an de muncă, am terminat-o într-o noapte. Ploua îngrozitor. Din locul unde lucram la ea, într-o curte, într-un garaj, am ţinut neapărat ca la ora aia, la 11.00 noaptea, să mă duc s-o vadă fiul meu, care atunci avea 9 luni. S-a şi speriat. L-am pus într-o pelerină, l-am scos în ploaie, l-am băgat în maşină şi cred că de-atunci i-a rămas şi lui pasiunea pentru maşini.

Fostul preşedinte al PSD a primit aprobare să lucreze la garajul auto al Penitenciarului Rahova. Liviu Dragnea este absolvent al Facultăţii de Transporturi Auto a Politehnicii din Capitală, iar primul loc de muncă a fost la Secţia auto a Întreprinderii de Utilaj Greu şi Transport pentru Construcţii Craiova. Potrivit legii, la fiecare patru zile de lucru în timpul detenţiei, condamnatul câştigă încă o zi scăzută din pedeapsă. Liviu Dragnea nu a fost întotdeauna membru PSD şi lider de partid. A fost soldat rebel, student la Transporturi, om de afaceri şi coleg de partid cu Petre Roman şi Traian Băsescu. În 2016, „Weekend Adevărul“ a vorbit cu Liviu Dragnea despre copilăria sa, prima dragoste, cum a ajuns să poarte mustaţă şi să facă afaceri după 1989, dar şi de ce a decis să intre în politică

