Victorie pentru UDMR. Ordonanţa de Urgenţă care a dus la demisia ministrului Educaţiei a fost abrogată

"A fost pe ordinea de zi suplimentară un proiect de OUG de la Ministerul Educaţiei care a fost adoptat. Practic, s-a stabilit că predarea limbii române în învăţământul primar la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale se va face de către cadrele didactice de la clasele respective. Se revine practic la situaţia de dinainte de Ordonanţa simplă nr. 9/2018. Asta este modificarea. MEN a fost reprezentat de un secretar de stat", a anunţat, la finalul şedinţei de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

Articolul din Ordonanţa 9, adoptată la finalul lunii august, prevedea că "în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate".

UDMR a transmis, după adoptarea OUG, că prin anularea articolului referitor la predarea limbii române Guvernul a acceptat argumentele copiilor, părinţilor maghiari, cadrelor didactice şi ale UDMR şi a înţeles că măsura instituită de ministrul Educaţiei a fost neîntemeiată şi inadecvată din punct de vedere profesional.

"Guvernul a anulat articolul referitor la predarea limbii române: învăţătorii pot preda din nou limba română elevilor din clasele primare. La cererea UDMR, Guvernul a anulat articolul din Ordonanţa ministerială care defavoriza elevii claselor primare din învăţământul cu predare în limba minorităţilor naţionale. Potrivit noii reglementări, învăţătorii pot preda din nou elevilor limba română. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a solicitat, recent, anularea articolului din ordonanţa ministrului Educaţiei, emisă în luna august, care a generat haos în sistemul de predare a limbii române la clasele primare maghiare. Preşedintele UDMR consideră că Guvernul a acceptat argumentele copiilor, părinţilor maghiari, cadrelor didactice şi ale UDMR şi a înţeles că măsura instituită de ministrul Educaţiei a fost neîntemeiată şi inadecvată din punct de vedere profesional", a anunţat UDMR.

Ordonanţa de Guvern a fost adoptată după demisia ministrului Educaţiei Valentin Popa, care a susţinut că motivele demisiei sale sunt legate exclusiv de OUG privind predarea limbii române în învăţământul primar la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Valentin Popa spune că a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei pentru că nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a Ordonanţei privind desfăşurarea orelor de limba română la clasele cu predare în limba minorităţilor naţionale, afirmând că solicitarea UDMR are un scop politic şi este mai degrabă centrată pe profesor decât pe elev şi că toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România.

"Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. Nu putem institui un monopol al predării limbii române la aceste clase de către învăţătorii care susţin orele în limbrile minorităţilor naţionale. Solicitarea UDMR are un scop politic şi este mai degrabă centrată pe profesor decât pe elev. Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România. Până acum, în 28 de ani, nimeni nu a luat vreo măsură pentru ca aceşti copii să înveţe mai bine limba română. Iată că prima încercare de acest gen este imediat solicitată a fi abrogată. Am fost la deschiderea anului şcolar în judeţul Harghita şi am intrat în trei clase a V-a şi a VI-a şi am încercat să dialoghez cu elevii în limba română, însă fără niciun fel de succes. Nici când am plecat şi am spus la revedere, elevii nu au răspuns decât după ce li s-a tradus şi au repetat salutul după profesoara de la clasă. Aceşti elevi făcuseră în conformitate cu programa timp de cinci - şase ani câte patru ore de limba română pe săptămână plătite de statul român suplimentar, peste salariul de bază al învăţătorilor. Cu toate acestea, nivelul de cunoaşte al limbii române era aproape de zero. Având în vedere că Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului trebuie aprobate de Parlament, îi invit pe toţi parlamentarii să viziteze astfel de clase, să încerce să vadă nivelul de cunoaştere a limbii române căpătat de elevi într-un sistem care se doreşte astăzi a fi conservat", a mai afirmat Popa, potrivit unei declaraţii transmise de Ministerul Educaţiei.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a solicitat vineri coaliţiei de guvernare demiterea ministrul Educaţiei, ca urmare a deciziilor adoptate în cazul UMF Târgu Mureş şi a sistemului de predare a limbii române, prevăzut de Ordonanţa adoptată de Guvern în luna august.

După demisia ministrului Educaţiei, Valentin Popa, UDMR a transmis că acesta trebuie să îşi asume consecinţele măsurilor sale nechibzuite şi total neadecvate din punct de vedere profesional.

"Demisia este singura decizie corectă a Ministrului Educaţiei. Trebuie să îşi asume consecinţele măsurilor sale nechibzuite şi total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi, cadre didactice şi părinţi. În lipsa unor argumente profesionale raţionale, articolul din Ordonanţa simplă care reglementează predarea limbii române poate fi considerat rezultatul unei decizii extrem de imprudente”, declara preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.