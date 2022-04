Victorie pentru judecătorul cercetat disciplinar pentru că „a scos pe tuşă“ Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie. CSM a respins acţiunea

Dosarul deschis de către Inspecţia Judiciară împotriva judecătorului din Piteşti era pe rol la CSM din vara anului trecut. Inspecţia Judiciară a deschis dosarul împotriva judecătorului Costin Andrei Stancu pe 10 iunie 2021., la trei zile după ce acesta aplicase direct decizia Curţii de Justiţie a UE din 18 mai 2021, excluzând de la instrumentarea dosarului procurorii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, motivând că existenţa acestei structuri de Parchet încalcă dreptul european.

La sfârşitul săptămânii trecute, judecătorii de la CSM au respins acţiunea Inspecţiei Judiciare.

„Respinge acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Stancu Costin Andrei – judecător în cadrul Curţii de Apel Piteşti pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.t) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca neîntemeiată pentru lipsa laturii subiective a abaterii disciplinare”, este motivaţia judecătorilor de la Consiliul Superior al Magistraturii în acest caz ce a făcut ocolul ţării. Decizia magistraţilor de la CSM poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

De unde a început dosarul

Dosarul de la Curtea de Apel Piteşti îşi are originile într-o plângere penală pe care o asociaţie de proprietari păgubiţi din judeţul Argeş a făcut-o împotriva unor judecători din Piteşti şi care, din acest motiv, a ajuns în instrumentarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie.



Plângerea penală a fost depusă acum aproape trei ani, pe 3 iunie 2019, dar vreme de aproape un an procurorul din cadrul SIIJ nu a făcut absolut nimic pentru a soluţiona dosarul. De abia pe 28 aprilie 2020 procurorul a decis începerea urmăririi penale asupra faptei (in rem), după care a urmat încă un an în care nu a fost efectuat vreun act de urmărire penală.

Ca urmare a hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 mai 2021, instanţa europeană autoriza printre altele judecătorii români să stabilească de la caz la caz, în funcţie de circumstanţele speţei, în ce măsură aplică cu prioritate dreptul european sau legislaţia naţională privind activitatea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.

Judecătorul Costin Andrei Stancu a aplicat direct decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, luând hotărârea ca procurorul SIIJ care instrumentează dosarul să îşi decline competenţa, iar cauza să fie încredinţată unei alte unităţi de Parchet, stabilită prin excluderea prevederilor legale care guvernează activitatea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie.

Trebuie spus că verdictul dat de către judecătorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Piteşti nu înseamnă desfiinţarea SIIJ şi nici nu operează ca un precedent în justiţie, aplicându-se strict doar la dosarul în care a fost pronunţată.

Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei Judiciare, s-a autosesizat privind cazul de la Curtea de Apel Piteşti pe 10 iunie 2021. Ulterior, pe 26 august 2021, Inspecţia Judiciară din România a sesizat cu o acţiune disciplinară Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

